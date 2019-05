Guendalina Tavassi come Pamela Prati?/ I messaggi di Simone Coppi (Non è la d’Urso)

Se vi state perdendo la “telenovela” riguardante Pamela Prati e il suo fidanzato fantasma (quasi sposo!), non sapete a cosa state rinunciando. Questa sera, anche Guendalina Tavassi sarà ospite di Live Non è la d’Urso, per affrontare ancora una volta il caso dell’anno, con protagonista un uomo fantasma che si chiama Mark Caltagirone. In qualche modo poi, l’ex gieffina c’entra qualcosa, ma per sua fortuna, non ha nulla a che fare con la più grande “truffa” amorosa di tutti tempi. Lo show in prime time con protagonista Barbara d’Urso, si aprirà in diretta oggi, mercoledì 29 maggio parlando ancora del “Pamela Prati Gate” con ulteriori dettagli portati in studio da Eliana Michelazzo, ex manager della showgirl sarda. Tra le tante testimonianze ed esclusive in studio, anche quella di Guendalina Tavassi, che fino a questo momento, ha raccontato alcuni dettagli solamente tramite social network. L’ex concorrente di Tale e Quale Show, attraverso le Instagram Stories ha detto di avere alcune cose da raccontare, prendendo in esempio la vicenda che ha visto protagonista Manuela Arcuri, contattata dall’ormai famoso Simone Coppi.

Guendalina Tavassi ospite a Live Non è la d’Urso

Guendalina Tavassi ha comunque comunicato ai followers di avere moltissime cose da dire, proprio sulla particolare questione. Barbara d’Urso, questa sera ne parlerà con i suoi ospiti in studio ed anche Eliana Michelazzo, presente con delle prove inedite che mostrerà solamente alla conduttrice, nel corso della diretta. Proprio l’ex gieffina, ha svelato di avere atteso così tanto tempo prima di parlare, perché stava cercando di reperire qualche prova concreta, in grado di potere comprendere chi si nascondesse dietro quel profilo che l’aveva contattata. Secondo ciò che ha confidato, proprio Guenda avrebbe fin da subito fiutato aria di inganno, pubblicando per questo motivo, alcuni messaggi ricevuti dal fantomatico Simone Coppi. Questa sera, nel corso del nuovo appuntamento di Live Non è la d’Urso, avremo modo di ascoltare la sua versione per intero.

