Guendalina Tavassi cuoca sexy/ Bikini e patatine fritte per il fidanzato Federico…

Guendalina Tavassi, siparietto con il fidanzato Federico Perna

Dopo aver trascorso mesi sull’Isola dei Famosi 2022 ed essere rientrata in Italia, Guendalina Tavassi ha scelto di lasciare il caldo di Roma per trasferirsi nella casa al mare nel Circeo dove sta trascorrendo le sue giornate con il fidanzato Federico Perna e i figli Chloe e Salvatore. Pur essendo in vacanza, Guendalina non rinuncia alla sua routinè di bellezza e, così, nelle scorse ore, ha mostrato ai suoi followers il segreto per mantenersi in forma pur concedendosi qualche peccato di gola.

Guendalina ha così raccontato ai fan di utilizzare dei bendaggi sulle gambe quando, dopo aver mangiato numerose “schifezze” si sente leggermente gonfia. La Tavassi, inoltre, ha aggiunto che, tolti i bendaggi, sente immediatamente le gambe più snelle e leggere. Dopo averli applicati, si è recata in cucina dove, poco dopo, è stata raggiunta dal fidanzato.

Guendalina Tavassi cucina in bikini: la reazione del fidanzato Federico Perna

Bellissima e in perfetta forma, dopo aver indossato i bendaggi per ridurre la ritenzione idrica e la cellulite sulle gambe, in bikini, Guendalina Tavassi si è recata in cucina per preparare la cena. Ai fornelli, ha cominciato a preparare patatine fritte e, in quel momento, è arrivato il fidanzato Federico Perna la cui attenzione è stata immediatamente conquistata proprio dalle patatine fritte.

“Il mio cuore che cucina. Patatine fritte?” – esclama Federico arrivando davanti ai fornelli. “Hai visto che cuoca con i bendaggi?“, chiede Guendalina mostrandoli alla videocamera. Prima di rendersi conto dei bendaggi e del bikini della fidanzata, Federico ha sentito il delizioso profumo delle patatine fritte.

