Guendalina Tavassi, siparietto con il figlio: “Sei anziana”/ Lei reagisce e…

Guendalina Tavassi e il siparietto con il figlio Salvatore

Guendalina Tavassi, conclusi gli impegni con l’Isola dei Famosi, con il fidanzato Federico Perna e i figli Chloe e Salvatore ha lasciato Roma per concedersi qualche giorno al mare. La destinazione scelta è il Circeo dove Guenda riesce a rilassarsi circondata dagli amici di sempre. Questa mattina, prima di andare in spiaggia, ha spinto i bambini a fare un po’ dei compiti per le vacanze. In un momento di distrazione della Tavassi, però, Salvatore ha abbandonato il libro delle vacanze per raggiungere mamma Guenda a letto e stendersi con lei.

“Salvatore è qui nel letto perché non vuole più fare i compiti”, ha spiegato la Tavassi in una storia su Instagram. “No, non voglio perché tu sei anziana”, ha prontamente replicato Salvatore a cui, a sua volta, Guendalina ha ribattuto – “Anziana ci sarai te, mamma al massimo può essere un po’ agè”.

Guendalina Tavassi, le gag con i figli conquistano tutti

Molto presente sui social, da quando è tornata dall’Isola dei Famosi 2022, Guendalina Tavassi regala spesso video ai fan in cui mostra i momenti esilaranti con i figli. Dopo quello con Chloe, negli scorsi giorni, ha mostrato Salvatore mentre cantava e ballava guardando Love Mi, il concerto organizzato da Fedez, Di fronte all’entusiasmo del figlio, Guendalina aveva ammesso di non conoscere alcun artista sentendosi, di conseguenza, anziana.

“Non voglio fare l’anziana però mi viene di farla. Io che sono cresciuta con Baglioni, Venditti, Pino Daniele. Dov’è finito il Festivalbar con i cantanti veri? Mi viene tanta saudade a pensare che non sapranno mai chi è un Baglioni o un Pino Daniele”, aveva detto in quell’occasione.

