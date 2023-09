Guendalina Tavassi, dedica d’amore del fidanzato Federico Perna/ “Mai visto niente di più bello al mondo”

Guendalina Tavassi, la dichiarazione d’amore social di Federico Perna

Guendalina Tavassi risplende d’amore al fianco del fidanzato Federico Perna. La coppia è più innamorata e complice che mai, e lo dimostra in più occasioni, tra scatti e dichiarazioni d’amore social che sciolgono il cuore dei fan. L’influencer, ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha ricondiviso nelle scorse ore una dolcissima dedica del compagno che, sulle Instagram stories, le ha rivolto parole al miele.

Guendalina Tavassi, brutta esperienza durante una gita in barca/ "Come il film Titanic…"

“Mai visto niente di più bello al mondo, spesso ti guardo quando sei impegnata a fare qualcosa o quando magari hai delle espressioni tutte tue, e mi innamoro ogni volta di più. Non potrei vivere senza guardarti figuriamoci senza averti sempre con me. Ti amo cuore mio», le parole di Federico Perna con, in aggiunta, una foto che ritrae la Tavassi coricata a letto, impegnata tra cellulare, carta e penna. Anche lei, ricondividendo la story, si è sbilanciata in una dichiarazione al bacio: “Mi fai commuovere ogni volta cuore mio. Sempre insieme noi. Ti amo“.

Guendalina Tavassi cacciata da Mediaset per mano di Pier Silvio Berlusconi?/ Arriva la secca smentita

Guendalina Tavassi e Federico Perna: la disavventura in barca

Guendalina Tavassi e Federico Perna sono dunque innamoratissimi e questo amore lo rinnovano giorno dopo giorno, attraverso semplici gesti quotidiani, romantiche dediche social ed esperienze di coppia. Come quella che li ha visti coinvolti, pochissimi giorni fa, in una disavventura durante una gita in barca nei pressi di San Felice Circeo. L’ex gieffina ha raccontato, attraverso i social, che l’imbarcazione su cui si trovava la coppia assieme ad altri passeggeri ha avuto un guasto.

Fortunatamente la coppia e gli altri passeggeri sono stati messi in salvo attraverso il tempestivo intervento dei soccorsi che, attraverso alcuni gommoni di salvataggio, li hanno aiutati a raggiungere la riva. “Posso dire che mi sono sentita un po’ Rose in Titanic? Avevo pure il ciondolo col cuore…“, ha raccontato la Tavassi con ironia sui social, paragonando la loro disavventura a quella dei protagonisti di Titanic. Il tutto, però, a differenza della pellicola, si è risolto nel migliore dei modi e i passeggeri sono stati tutti tratti in salvo.

Guendalina Tavassi, lo scherzo del fidanzato Federico Perna scatena l'ilarità del web/ "Ora mi vendico!"













© RIPRODUZIONE RISERVATA