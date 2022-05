Guendalina Tavassi, dopo malore all’Isola Dei Famosi…/ Fan preoccupati, ma oggi…

Guendalina Tavassi torna all’Isola dei Famosi: dopo il malore…

Guendalina Tavassi ha fatto il suo ritorno all’Isola dei Famosi. La naufraga aveva dovuto lasciare i compagni a causa di un malore che l’aveva costretta a rimanere in infermeria saltando anche l’ultima puntata del reality. Guendalina però nelle scorse ore è di nuovo sbarcata sull’Isola e ha potuto riabbracciare gli altri naufraghi. A cinquanta giorni dal suo approdo sull’isola, Guendalina ha perso molto peso, ma non sarebbe questo il motivo del malore, che l’ha costretta a lasciare playa Palapa per accertamenti. Né Alvin né la produzione hanno chiarito la natura del suo malessere, ma a rassicurare tutti sulle condizioni dell’ex gieffina ci ha pensato il fidanzato, Federico Perna che aveva voluto rassicurare tutti sulle condizioni di Guendalina: “Sono stato avvisato ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda”. Alvin era intervenuto immediatamente per chiarire la situazione: “E’ assente Guendalina, è stata portata in infermeria per accertamenti e non ci sono state evidenza di nulla di anomalo. Ha solo un paio di giorni di riposo e prescrizione”.

Ora Guendalina Tavassi è però tornata sull’Isola dei Famosi e le sue condizioni non destano più alcuna preoccupazione. Guendalina Tavassi è una delle protagoniste assolute dell’Isola dei Famosi 2022. L’influencer è anche amatissima dal pubblico del reality. Schietta, sincera, diretta, senza mai filtri, la sorella di Edoardo ha instaurato un bel legame con la madre di Alessandro Iannoni. I fan erano in apprensione per le sue condizioni e non desideravano altro che vederla tornare.

Grande assente della serata di venerdì 13 maggio è Guendalina Tavassi, una delle protagoniste dell’edizione de l’Isola dei Famosi. Già durante il daytime era stata data la notizia circa la mancata partecipazione dell’influencer alla serata di venerdì. In diretta Ilary Blasi ha chiesto informazioni a riguardo e, come comunica la produzione, Guendalina è assente per accertamenti medici. L’influencer è sull’Isola da quasi due mesi e ha perso parecchi chili, anche se non sembra essere questo il motivo del malore della ragazza. Ora però Guendalina è rientrata e i fan possono tirare un sospiro di sollievio.

Fra i tanti personaggi famosi però, quella che raccoglie più consensi è di sicuro Guendalina Tavassi. In tandem con il fratello Edoardo hanno portato sorrisi, battute e momenti di grande ilarità, ma ciò che ha fatto esplodere i social è la bellezza della romana, che con un fisico allenatissimo e affascinante è spesso protagonista di inquadrature da urlo. Li ha mostrati tutti, e per ognuno sono arrivati commenti a valanga. I bikini di Guendalina Tavassi hanno fatto centro. Coloratissimi, strettissimi, uno al naturale, per così dire, con le foglie a coprire le sue splendide forme. Il suo fisico esplosivo e le forme sensuali hanno fatto il resto, e anche l’ultima foto ha incassato una pioggia di commenti. Di profilo, con un sorriso che non le è mai mancato durante il programma e un décolleté da urlo, la showgirl diventa incantevole durante un bagno in mare. Il resto arriva dagli scatti postati dal suo staff sulla pagina Instagram. Il bikini questa volta è scuro, gli occhi chiari e la posa da diva rendono tutto più affascinante e ammaliante per i followers, che non smettono di sostenerla e si votarla durante le puntate.











