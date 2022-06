Guendalina Tavassi, duro sfogo dopo il ritiro di Edoardo/ “Delusa e incaz*ata. Che cavolo, è stato per mesi…”

Duro sfogo di Guendalina Tavassi: “Sono delusa, triste e inca***ta nera sempre nei confronti della vita che è ingiusta”

Il ritiro di Edoardo Tavassi dall’Isola dei Famosi 2022, a pochi giorni dalla finalissima del 27 giugno, ha lasciato l’amaro in bocca alla sorella Guendalina che, dopo essere rientrata in Italia non avendo potuto, per motivi personali, accettare il prolungamento, aveva riposto nel fratello tutte le sue speranze. Purtroppo, però, un infortunio al ginocchio più grave del previsto ha costretto Edoardo ad accettare la decisione dei medici rientrando in anticipo in Italia. Una decisione che Guendalina commenta con rabbia e delusione sul suo profilo Instagram dove, tra le storie, ha pubblicato una serie di storie lasciandosi andare ad un personale e amaro sfogo.

“Sono delusa, triste e inca***ta nera sempre nei confronti della vita che è ingiusta. È ingiusta perché io ho dovuto abbandonare l’Isola in quanto sapevo che il programma durava fino al 23 e non sapevo neanche di arrivare fino a quel giorno” – ha spiegato Guendalina che, dopo l’abbandono del reality, aveva riposto in Edoardo tutte le sue speranze.

Guendalina Tavassi: “Edoardo resta il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022”

Nel corso dello sfogo su Instagram, Guendalina Tavassi ha svelato di aver convinto Edoardo ad accettare il prolungamento nonostante fosse stanco e volesse rientrare in Italia. La Tavassi che è pronta a riaccogliere a braccia aperte il fratello, poi, ha dichiarato di considerare il fratello “il vincitore morale di questa Isola. Per me poteva anche vincere. Poi sarei stata contenta anche se avesse vinto un altro, ma sarebbe stato bello vederlo in finale o sul podio. Questa è la vita e la nostra è fatta così”.

Infine, ha espresso tutto il proprio orgoglio, con un pizzico di ironia, per il percorso fatto da Edoardo che è riuscito a conquistare l’affetto e la fiducia del pubblico. “Sono fiera del suo percorso. E dico: e che cavolo sei stato su una cavolo di stuoia per mesi e l’altro giorno dovevi proprio andare a fare questa escursione?!”, ha concluso.











