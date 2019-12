Guendalina Tavassi e Filippo Nardi sono Sandy e Danny Zuko/ I 2 ex Gf ballano Grease

Guendalina Tavassi si è preparata una settimana intera per trasformarsi in Sandy, la celebre protagonista di Grease. In coppia con Filippo Nardi, la showgirl metterà in scena il musical grazie allo spazio giocoso di Domenica Live, in onda oggi, 8 dicembre 2019, con una nuova puntata. “Di nuovo le prove, ma niente. Non ci riesce proprio ragazzi”, svela nelle Storie di Instagram. Le risate non mancano al fianco del Conte, che per l’occasione si lancia in un piccolo balletto, facendo passi di Can Can e Twerk. “Abbiamo finito le prove ed è San Ambrogio… ma è rinomato qua? Perchè io mi ricordavo solo quello dei Ferrero Rocher…”, dice poi Guendalina in un’altra clip, prima di mostrarsi in giro per le strade della città della moda con alcuni suoi amici. Senza voce, molto probabilmente per le prove di ballo. Non manca anche qualche foto allo specchio del bagno, vestita con un semplice asciugamano che non copre del tutto il generoso decolletè. A cena la ritroviamo poi con Guendalina Canessa e altri amici, pronta a fare una sua personale cover del tormentone Giorgia, al ritmo di Guendalina 1 e Guendalina 2.

GUENDALINA TAVASSI E FILIPPO NARDI A DOMENICA LIVE, INTANTO IL CONTE E LA D’URSO…

Filippo Nardi non ha ancora rivelato se fra lui e Barbara d’Urso ci sia davvero una relazione in corso. In questi giorni il Conte ha rivelato su Nuovo qual è la natura del suo rapporto con la conduttrice e a quanto pare i due hanno avuto modo di rivedersi anche per una serata scatenata. Non si tratta di un incontro galante, vista la presenza di altre persone, fra cui Giovanni Ciacci, ma sulle Storie di Nardi è possibile vederli mentre ridono e ballano, a distanza più o meno ravvicinata. Niente ballo a due però, visto che il Conte è finito dritto fra le braccia di Erminia Kobau. Oggi, 8 dicembre 2019, Domenica Live accenderà le luci su Filippo Nardi per via di un altro motivo: un balletto con Guendalina Tavassi sulle note di Grease. Il musical più celebre e amato di tutto il mondo lo vedrà indossare i panni di Danny Zuko, un compito che il Conte ha preso più che seriamente. Le prove in settimana sono state più che intense e mentre Guendalina ha perso la voce, Filippo ha dimostrato di essere sì disidratato, ma sempre pronto a ridere e scherzare. Su invito della sua partner di ballo, ha mostrato infatti sui social le sue doti nel twerking e nel Can Can. Nelle Storie possiamo persino vederlo in abito elegante, ma vestito solo per metà. Niente pantaloni infatti per il neo ballerino, che mostra con orgoglio le sue gambe più che toniche: “E ho 51 anni, eh”, sottolinea.

