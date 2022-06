Guendalina Tavassi e Lory Del Santo, lite durante il fuorionda/ “Mandata a fancu*o…”

Lite durante la pubblicità tra Lory Del Santo e Guendalina Tavassi

Se sull’Isola dei Famosi è scoppiata la pace tra Nicolas Vaporidis e Nick Luciani in vista delle ultime settimane di permanenza in Honduras, nello studio di Milano dove Ilary Blasi conduce ogni settimana il reality, durante una pausa pubblicitaria della 23esima puntata del reality, è scoppiata una lite tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo. Quest’ultima, dopo essere stata eliminata dal pubblico, è rientrata in Italia e, con Ilary Blasi nelle vesti di arbitro, ha avuto un confronto a distanza con il fidanzato Marco Cucolo con cui è scoppiata ufficialmente la lite. La Del Santo, inoltre, ha anche dato una spiegazione ai commenti di apprezzamento apparsi sul suo profilo Instagram.

Le spiegazioni di Lory non hanno convinto Guendalina Tavassi che, ospite in studio, ha lanciato una frecciatina alla Del Santo. “Era Lory Del Vanto in questo caso, perché si è auto elogiata, i messaggi erano tuoi ma dal contatto fake, vogliamo il nome del contatto fake”, ha detto Guendalina provocando la reazione di Lory che ha provato a difendersi in puntata. Tra le due, tuttavia, il litigio sarebbe continuato anche senza telecamere.

Guendalina Tavassi racconta la lite con Lory Del Santo

Senza telecamere, in un fuorionda, tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo sarebbero volate parole grosse. A raccontare i dettagli dell’accaduto, come riporta Biccy, è stata la stessa Tavassi durante una diretta su Instagram subito dopo la puntata che ha decretato Nicolas Vaporidis primo finalista della sedicesima edizione del reality.

“La cosa più divertente di questa puntata è stata Lory che durante la pubblicità pensava sempre di stare sull’Isola. Ed alla fine che ha fatto? Mi ha mandato a F! Lory stasera era Lory Dello Sfratto perché ha sfrattato di casa Marco Cucolo poverello. […] Ora però vado a mangiare, faccio Lory Dello Sbratto“, ha detto la Tavassi.

