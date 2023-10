Guendalina Tavassi, frecciatina sul ruolo di Cesara Buonamici al Grande Fratello 2023/ “Volevano il TG GF…”

Guendalina Tavassi, ironizza su Cesara Buonamici al Grande Fratello 2023

La nuova edizione del Grande Fratello 2023 è partita con un insieme di novità che hanno segnato quasi una spaccatura rispetto a ciò che eravamo abituati ad osservare in passato. In primis, la scelta di avere in studio un’unica opinionista – Cesara Buonamici – è certamente una scelta rivoluzionaria. La giornalista ha impresso subito il suo stile e carisma, distinguendosi con giudizi pacati ma quando necessario anche taglienti.

Cesara Buonamici bacchetta Beatrice Luzzi: "Sei davvero così?"/ "Ogni cosa diventa motivo di contrasto..."

La presenza di Cesara Buonamici come unica opinionista del Grande Fratello 2023 non sembra però trovare il benestare proprio di tutti. Come riporta LaNostraTv, un ex volto del reality si è scagliato contro la giornalista con una ironica frecciatina. Si tratta di Guendalina Tavassi, per niente nuova ad esternazioni senza peli sulla lingua, soprattutto quando si tratta di commentare le dinamiche del programma che di fatto l’ha lanciata come personaggio pubblico.

Cesara Buonamici, appello per Alex Schwazer al Grande Fratello/ “Concedete sconto di squalifica, lo merita"

Grande Fratello 2023, la teoria di Guendalina Tavassi sulla strategia anti-flop

“Se invece di TG 5 volevano fare TG GF ci sono riusciti. Anche sul discorso di cambiare conduttore, la cosa è relativa. Il problema è il cast; io avrei ripreso Alessia Marcuzzi per fare un GF, normale”. Queste le parole di Guendalina Tavassi – rilasciate in un’intervista al settimanale Mio – in riferimento, seppur indiretto, alla presenza di Cesara Buonamici ma anche con un chiaro riferimento al ruolo del conduttore del Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini.

Nel prosieguo dell’intervista per il settimanale – come riporta LaNostraTv – Guendalina Tavassi ha aggiunto altri punti alla sua valutazione sul Grande Fratello 2023. A detta dell’ex concorrente, la scelta di spostare il doppio appuntamento del venerdì al giovedì sarebbe un chiaro segnale del calo di ascolti e seguito. In questo modo, si eviterebbe lo scontro con un colosso della Rai, ovvero Tale e Quale Show. “Ogni volta, per recuperare gli errori iniziali, chiamano altri personaggi. In questa situazione, la mia presenza non c’entrava. Hanno deciso di cambiare il giorno della messa in onda per evitare il flop”.

Cesara Buonamici spiazza Alfonso Signorini "ho un debole per i calvi"/ Il conduttore scappa dalla diretta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA