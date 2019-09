GUENDALINA TAVASSI/ Barbara d’Urso dopo la gaffe “Ma sei una cretina!” (Pomeriggio 5)

Guendalina Tavassi a Pomeriggio 5 torna sulla gaffe che ha commesso nei giorni scorsi, quando ha accompagnato il figlio a scuola, ma era chiusa, perché l’anno scolastico cominciava il giorno dopo. «Barbara, ma addirittura sul giornale? Ma sono talmente premurosa», ha scherzato lei. Ma la conduttrice replica: «La creatura piangeva pure!». Allora l’ex gieffina ha provato a spiegarsi: «Non è colpa mia, ma delle chat di classe. Le mamme si svegliano presto e cominciano a scrivere. Fanno delle cose allucinanti…». Barbara d’Urso non è convinta: «Ma tu l’hai portata a scuola e non era ancora aperta!». Un siparietto tutto da ridere. Infatti Guendalina Tavassi prosegue: «Mi hanno confusa! Ho fatto il video per l’emozione del primo giorno». La conduttrice stenta a crederci: «Sei veramente assurda, ti faccio un applauso per quanto sei cretina!». Ma Guendalina Tavassi confessa poi un’altra gaffe, una doppia gaffe: «Il giorno dopo siamo arrivate in ritardo. Tutti erano in tuta e lui è arrivato col grembiule. Ma io ringrazio il Signore che non ho portato mia figlia a scuola e lui all’asilo!». (agg. di Silvana Palazzo)

GUENDALINA TAVASSI E LA GAFFE COL FIGLIO

Guendalina Tavassi torna a Pomeriggio 5. L’ex gieffina racconterà la gaffe che ha commesso nei giorni scorsi. Ha portato infatti il figlio a scuola, ma era chiusa, perché aveva sbagliato giorno. Lo ha raccontato la stessa Guendalina sui social, dove condivide molti momenti della sua giornata attraverso le Instagram Stories. E quindi ha pubblicato alcuni video mentre accompagnava suo figlio Salvatore a scuola col compagno Umberto. Quest’ultimo si è mostrato perplesso, perché notava che nei pressi della scuola non c’era la confusione tipica del primo giorno di scuola e dell’orario di ingresso. Si vedono solitamente bambini ovunque e genitori frettolosi, quindi Umberto ha insinuato il dubbio a Guendalina. Lei invece si è mostrata sicura di sé, di non aver sbagliato giorno. “Sono sicura che sia oggi”, diceva lei. E poi chiedeva al compagno che giorno fosse. Quando ha capito che era l’11 settembre, Guendalina Tavassi ha ammesso di aver fatto confusione.

GUENDALINA TAVASSI A POMERIGGIO 5: “OGGI CI DIVERTIAMO!”

“Ho sbagliato giorno. Vabbè abbiamo fatto una prova generale”, il commento di Guendalina Tavassi. L’ex gieffina ha dunque sdrammatizzato. Ma in quel momento una delle addette della scuola si trovava nei pressi del cortile e quindi ha assistito a tutta la scena. Allora è intervenuta e ha invitato la coppia e il bambino a entrare a scuola per salutare le maestre. Ma il piccolo Salvatore è sembrato meno divertito da questa situazione. In effetti avrebbe preferito godersi un altro giorno di vacanza, come i suoi compagni, senza colpi di scena, prima di rientrare a scuola. “Oggi pomeriggio sarò da Barbara d’Urso, quindi seguite Pomeriggio 5. Ci saranno un sacco di video divertenti di quello che mi succede durante la giornata”, ha anticipato lei nelle sue Instagram Stories. “Ci vediamo tra pochissimo”, ha poi aggiunto in un altro breve filmato, mostrando il look scelto per oggi. Ci sarà da divertirsi allora…



