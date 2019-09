Guendalina Tavassi/ Porta il figlio Sasi a scuola, ma sbaglia giorno (Pomeriggio 5)

Guendalina Tavassi ama condividere sui social tutti i momenti più divertenti della sua vita privata. Ogni giorno, infatti, l’ex gieffina pubblica su Instagram foto e video in cui mostra la propria quotidianità con il marito Umberto e i figli Cloe e Salvatore. Come tutte le mamme, in questi giorni, la Tavassi è alle prese con il primo giorno di scuola dei figli. Un momento importante soprattutto per Salvatore che comincia la scuola materna. Per rendere la giornata piacevole al suo bambino, la Tavassi ha deciso di accompagnarlo con il marito Umberto. Tutto stava andando nel migliore dei modi fino a quando Guendalina non si è accorta di aver sbagliato giorno. Tutto, infatti, è accaduto ieri quando l’ex gieffina, pensando che fosse il 12 setttembre, ha portato il piccolo Sasi a scuola a cui, poi, mamma Guenda e papà Umberto, per rimediare, hanno regalato una piccola gioia portandolo a fare colazione al bar.

GUENDALINA TAVASSI: PRIMA SBAGLIA GIORNO, POI ARRIVA IN RITARDO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Guendalina Tavassi, ironica come sempre, ha condiviso la propria disavventura sui social divertendo tutti i suoi followers. Gli imprevisti di Guenda, però, non sono ancora finiti perchè se ieri è ha sbagliato giorno, oggi che era davvero il primo giorno di scuola del piccolo Salvatore, la Tavassi è arrivata in ritardo trovando il cancello chiuso. “Ragazzi buongiorno. Stamattina che c’era scuola per davvero noi siamo in ritardo. Hanno chiuso il cancello ragazzi”, ha detto Guendalina in una Instagram Story. Nonostante il ritardo, però, Salvatore è riuscito comunque a raggiungere la sua classe mentre la Tavassi, dopo aver lasciato il suo bambino a scuola, è partita per Milano per partecipare alla nuova puntata di Pomeriggio 5. A Barbara D’Urso, la Tavassi racconterà ulteriori dettagli della sua “disavventura scolastica”?.

