Guendalina Tavassi, la figlia Gaia in gara per Miss Italia 2022/ Il video della sfilata

Guendalina Tavassi: la figlia gareggia per Miss Italia 2022

Guendalina Tavassi è nota per aver partecipato a diversi reality, tra cui l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi che ha lasciato prima per poter tornare alla sua vita quotidiana. L‘influencer ha anche una figlia di 18 anni, Gaia, che ultimamente è in gara per Miss Italia 2022. La sua bellezza sta conquistando la giuria e potrebbe arrivare anche a solcare il palco del concorso di bellezza più ambito in Italia.

Una fiera Guendalina Tavassi sul video scrive: “Sei bellissima amore mio“, ma la strada per Miss Italia 2022 è ancora lunga. Il concorso inizierà in autunno e non si conoscono ancora le candidate che arriveranno in finale dalle varie regioni. Di certo l’ex naufraga continuerà a fare il tifo per sua figlia e a seguirla nelle sue sfilate. Ecco il video:

La figlia di Guendalina Tavassi in gara per Miss Italia #guendalinatavassi #missitalia pic.twitter.com/J31Afgfe0B — disagiotv (@disagio_tv) August 25, 2022

Miss Italia e le sorti del programma

La figlia di Guendalina Tavassi vuole dunque gareggiare per arrivare a Miss Italia 2022, concorso ormai scomparso dal piccolo schermo. A fare un’analisi sulle sorti del programma è Today in cui si legge: “Miss Italia infatti dopo la pandemia è scomparsa dal piccolo schermo, ma la patron Patrizia Mirigliani è decisa a riaffermarsi. Questo anno saranno 160 le ragazze che si qualificheranno alla prefinali nazionali di Miss Italia 2022, 8 per ciascuna regione: le rappresentanti regionali saranno selezionate grazie agli appuntamenti che costelleranno l’estate in giro per il Paese e che tornano in presenza.”

E ancora: “Oltre ai titoli regionali, sono previste le fasce di Miss Eleganza, Miss Sorriso, Miss Cinema e, in abbinamento agli sponsor del concorso, Miss Rocchetta Bellezza, Miss Miluna, Miss Sport Givova, Miss Kissimo Biancaluna. Selezionate le finaliste bisognerà capire se ci sarà , come da tradizione, una finale in diretta tv, in cui forse vedremo anche la figlia di Guendalina Tavassi. “











