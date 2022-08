Guendalina Tavassi, “Lory Del Santo si è rivelata una iena”/ “Jeremias Rodriguez…”

Guendalina Tavassi si candida come opinionista del GF Vip. E su Lory Del Santo…

Guendalina Tavassi si candida come opinionista del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi ha concesso un’intervista al portale The Pipol Gossip. Guendalina ha dichiarato che in futuro le piacerebbe approdare ad un reality come opinionista o come conduttrice: “Se devo andarci con i piedi di piombo inizierei a sperare di fare l’opinionista al GF Vip o in qualunque altro reality. Sarei adatta, non ho dubbi! Spero prima o poi se ne accorga chi di dovere. Non deluderò le aspettative”. Riguardo l’esperienza vissuta all’Isola, Guendalina Tavassi ha stretto un bellissimo rapporto con Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro. P

roprio durante quest’estate, l’ex naufraga ha condiviso sui social dei video divertenti che la vedevano protagonista assieme a Carmen Di Pietro. C’è però una concorrente che Guendalina Tavassi non vorrebbe più incontrare nella sua vita. Si tratta di Lory Del Santo. Guendalina ha rivelato che durante l’Isola aveva cercato di starle vicina ma che Lory si era dimostrata una iena. Un atteggiamento che ha stupito in negativo Guendalina: “Cercavo di vederci del buono in lei. Mi sono messa accanto al suo dolore e provavo a capirla in ogni situazione, ma una volta uscita di lì mi sono resa conto che con me recitava. Si è rivelata una iena”, ha dichiarato ai microfoni di The Pipol Gossip.

Guendalina Tavassi attacca Jeremias Rodriguez: la reazione social

Guendalina Tavassi non ha stretto un bel rapporto nemmeno con Jeremias e Gustavo Rodriguez. Il padre e il fratello di Belen sono stati bersagliati dalle critiche nel corso della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Parlando di entrambi, Guendalina ha dichiarato: “Ho voglia di gente positiva”. Immediata la reazione di Jeremias che ha pubblicato nelle scorse ore un video su Instagram in cui prende in giro l’ex compagna di avventura. Guendalina e Jeremias avevano avuto diversi battibecchi nel corso del reality e a distanza di tempo i loro rapporti non si sono ricuciti.

Per Guendalina è stato difficile stare tanto tempo lontana dai suoi affetti tanto che è stata proprio lei a rinunciare di continuare l’esperienza nel reality. Guendalina ha scelto di non proseguire proprio per stare accanto ai figli e al compagno Federico Perna che l’ha sempre sostenuta in questo percorso. Parlando di lui, Guendalina ha ammesso: “E’ davvero una delle persone più belle e dolci che io conosca. Ci amiamo tantissimo e tutti riescono a percepire la mia serenità con lui”.











