Guendalina Tavassi, Rita De Crescenzo al compleanno della figlia Gaia/ Il web attacca: “Vergognoso!”

Guendalina Tavassi e Rita De Crescenzo insieme

Di fronte alla possibilità di restare sull‘Isola dei Famosi 2022 fino al 27 giugno, giorno della finalissima, Guendalina Tavassi ha deciso di mettere fine alla propria avventura in Honduras per rientrare in Italia e tornare dai figli. Una decisione presa con consapevolezza da parte della Tavassi che, parlando con Ilary Blasi, aveva anche confessato di non volersi perdere il 18esimo compleanno della figlia Gaia. E così, ieri sera, Guendalina ha condiviso una serie di storie sul suo profilo Instagram svelando alcuni dettagli della festa di compleanno organizzata per la primogenita.

Bellissima ed elegantissima, Guendalina che ha mostrato anche il look della festeggiata, ma anche dei figli più piccoli Salvatore e Chloè, ha svelato di non aver badato a spese per regalare una serata da sogno alla sua bambina. “Eccoci qui pronti per la torta. Alla festa di mia figlia Gaia non abbiamo badato a spese. – ha dichiarato Guendalina nelle sue stories – Abbiamo qui anche Garrison! E poi ci sarà Rita, O tagatà”.

Guendalina Tavassi con Rita De Crescenzo: la festa di compleanno di Gaia è un successo

Guendalina Tavassi ha organizzato la festa per i 18 anni della figlia Gaia in una splendida villa in piscina a cui hanno partecipato i parenti e gli amici della festeggiata. L’ospite più atteso della serata è stata Rita De Crescenzo che, oltre ad aver posato con Guendalina in un selfie ricordo, ha anche animato il party.

Non sono mancate, infatti, chiacchiere, risate, ma anche balli, canzoni ed esibizioni divertenti. Rita De Crescenzo, in particolare, si è esibita anche sulle note della sua hit ‘Ma tu vulisse fa na gar e ball?’. La festa, dunque, è stata un vero e proprio successo. “Grazie a tutti voi per aver reso meraviglioso questo giorno”, ha scritto poche ore fa Guendalina condividendo una foto di Gaia con la torta. Sul web però non è mancata qualche critica. C’è chi, di fronte al video dell’esibizione della De Crescenzo al compleanno di Gaia, ha commentato “Vergognoso!”, o ancora “Che cafonata” e chi, aspro, ha scritto “Tanto il livello è lo stesso!”

