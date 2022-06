Guendalina Tavassi, scherzo al fratello Edoardo Tavassi/ Ritorno all’Isola dei Famosi con il “botto”

Guendalina Tavassi e il ritorno all’Isola dei Famosi 2022

Il momento che il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 stava aspettando è finalmente arrivato. Dopo aver rifiutato il prolungamento fino al 27 giugno, dopo essere rientrata in Italia e aver spiegato di non aver più un contratto con l’Isola dal momento che il precedente accordo era scaduto il 23 maggio, giorno in cui sarebbe dovuta andare in onda la finalissima del reality, Guendalina Tavassi, oggi lunedì 6 giugno, torna ad essere protagonista dell’Isola dei Famosi 2022. Insieme ad Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez con cui ha lasciato l’Honduras, la Tavassi sarà presente nello studio di Milano.

Sarà un momento imperdibile per i racconti che l’ex naufraga farà ad Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Sempre energica, sorridente e molto autoironica, Guendalina non si limiterà a raccontare le emozioni vissute durante le settimane trascorse in Honduras, ma sarà la protagonista anche di uno scherzo al fratello Edoardo.

Guendalina Tavassi e lo scherzo al fratello Edoardo

La produzione dell’Isola dei Famosi 2022 ha deciso di fare uno scherzo ad Edoardo Tavassi coinvolgendo Guendalina che, dallo studio di Milano, avrà la possibilità di parlare con lui, ma anche di essere complice di un momento che si preannuncia esilarante. Tra Edoardo e Guendalina Tavassi c’è un profondo affetto. I due, tuttavia, litigano spesso, discutendo anche con toni piuttosto accesi, per poi ritornare ad abbracciarsi dopo poco.

Molto legati, hanno deciso di affrontare insieme l’avventura dell’Isola dei Famosi 2022 e il ritiro di Guendalina è stato immediatamente compreso da Edoardo. Da parte sua, Guendalina, si augura di assistere alla vittoria del fratello Edoardo: nel frattempo, questa sera, si divertirà a fargli uno scherzo.

