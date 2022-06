Guendalina Tavassi scrocca il passaggio ad una fan/ La reazione di Alessandro…

Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni scroccano un passaggio ad una fan, il divertente retroscena

Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni hanno regalato un siparietto social divertente. Dopo la puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi, i due ex naufraghi si sono fatti accompagnare a casa da una fan, la signora Lalla. Nelle storie postate da Guendalina su Instagram si vedono i naufraghi salire in auto con la fan che ha il compito di riaccompagnarli in hotel. Guendalina Tavassi appare fuori dallo studio dopo la puntata e corre ad abbracciare la sua fan scrivendo “Io che scrocco passaggi alle fans. Abbiamo scroccato il passaggio dalla fan numero uno”. Guendalina appare divertita mentre Alessandro Iannoni si mostra perplesso. Guendalina chiede ad Alessandro: “Che ti ha detto mamma Carmen?”. Alessandro replica: “Mi ha detto che devo fare il bravo”, risponde divertito. Guendalina a quel punto fa notare: “E noi con chi stiamo salendo in macchina?”. Alessandro dice: “Con una che non conosciamo”.

I due continuano a ridere divertiti mentre Guendalina in macchina presenta la fan che si è offerta di riaccompagnarli a casa. Alessandro Iannoni è abbastanza sconcertato dalla situazione ma Guendalina prova a rassicurarlo. Guendalina fa notare alla fan che li riaccompagna come Alessandro sia sconcertato dalla situazione: “Cosa ti diceva mamma Carmen? Di non accettare passaggi da sconosciuti…Ecco…Lui è sconvolto…”. Proprio nella puntata di ieri sera, Carmen Di Pietro si è arrabbiata con Guendalina Tavassi dopo aver visto un video trasgressivo del figlio Alessandro. Carmen ha accusato Guendalina di portare il figlio fuori strada.

Alessandro Iannoni ha scelto di abbandonare l’Isola dei Famosi per motivi legati allo studio. Con la complicità di Ilary Blasi, il ragazzo ha però organizzato uno scherzo ai danni della madre Carmen Di Pietro che è andata su tutte le furie. Alessandro ha fatto credere alla madre di vivere in modo dissoluto senza il suo controllo. Alessandro ha confessato alla madre: “Mamma ti devo dire la verità: di giorno studio e la sera esco. Ma come ben sai sui social non posso mettere tutto quello che faccio e quello che hai visto è solo il 30-40% della realtà, molte cose sono state censurate. La sera ogni tanto c’è Guendalina che mi chiama, è una bella compagnia, mi ha presentato un sacco di amiche. Mi sto frequentando con molte ragazze, non sono fidanzato, ma esco e mi diverto”.

Carmen Di Pietro si è messa le mani sul viso ed è sbiancata ammettendo di non riconoscere il figlio Alessandro in quel video e incolpando Guendalina Tavassi: “Non lo riconosco, non è il mio Alessandro. È tutta colpa di Guendalina. Non hai l’approvazione della mamma, eri uscito per un’altra situazione”. Il siparietto divertente si è concluso con una raccomandazione di Carmen di Pietro: “Mi chiedo se ha pagato l’assicurazione della macchina e cambiato le gomme invernali”.











