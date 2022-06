Guendalina Tavassi: “Sono diventata anziana”/ Il figlio si scatena con Rhove: lei…

Guendalina Tavassi e la serata con il figlio Salvatore

Dopo aver partecipato alla finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 festeggiando per la vittoria dell’amico Nicolas Vaporidis, Guendalina Tavassi è tornata a Roma trascorrendo la serata a casa con i figli come ha documentato lei stessa pubblicando una serie di storie sul suo profilo Instagram. Tra le tante storie, quelle che hanno strappato un sorriso ai followers della Tavassi sono quelle in cui riprende il figlio Salvatore che, in tv, guarda Love Mi, il concerto benefico organizzato da Fedez a cui hanno partecipato tantissimi artisti.

Guendalina ha guardato il concerto con il figlio Salvatore, ma artista dopo artista, si è resa conto di non conoscere affatto i rapper per i quali impazziscono i giovani, compresi i figli. Di fronte all’entusiasmo del figlio, infatti, la reazione di Guendalina ha conquistato tutti.

Guendalina Tavassi: “Ma dove sono i cantanti…”

Entusiasta degli artisti che, ieri, sono saliti sul palco di Love Mi, allestito in Piazza Duomo, il piccolo Salvatore è impazzito sulle note di Shakerando del rapper Rhove. Guendalina, dopo aver ripreso il figlio Salvatore e aver condiviso il video su Instagram aggiunge: “Non voglio fare l’anziana però mi viene di farla”, scrive Guendalina aggiungendo una faccia divertita.

“Io che sono cresciuta con Baglioni, Venditti, Pino Daniele. Dov’è finito il Festivalbar con i cantanti veri?”, chiede la Tavassi che, di fronte all’entusiasmo del figlio per Rhove aggiunge – “Questa canzone mi piace pure, però, mi viene tanta saudade a pensare che non sapranno mai chi è un Baglioni o un Pino Daniele”.

