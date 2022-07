Guendalina Tavassi spinge in piscina Carmen “Grande disgraziata!”/ “Mi fai ammalare…”

Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi: prosegue la vacanza

Prosegue la reunion post Isola dei Famosi per Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi. Le due ex naufraghe stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme, la prima con i due figli, Carmelina e Alessandro Iannoni, la secondo con il compagno Federico Perna. Ed a quanto pare stanno regalando dei momenti davvero esilaranti e di grandi risate, destinati a diventare virali sui social. Le due donne hanno dato vita, seppur involontariamente, ad una sorta di divertentissima sitcom appassionando i rispettivi follower e raccontando via social la loro vacanza al mare.

Carmen Di Pietro "maestra" per il figlio di Guendalina Tavassi:"Oggi facciamo un dettato"/ Pioggia di like...

Ovviamente i caratteri assolutamente esuberanti e simpatici come quelli di Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi non potevano che trasformarsi in due veri e propri uragani, dando vita ad uno show imperdibile su Instagram. Le loro gag stanno divertendo non poco i followers che apprezzano la reciproca compagnia.

Guendalina Tavassi spinge in piscina Carmen Di Pietro: nuovo show su Instagram

Sono numerose le gag finora riprese da Guendalina Tavassi e che immortalano Carmen Di Pietro in alcuni momenti esilaranti della vacanza: dalle liti con il figlio Alessandro in auto, passando all’uso dello spazzolino del figlio per aggiustarsi le sopracciglia, sotto lo sguardo interdetto del giovane ex naufrago dell’Isola. Tra le tante scene imperdibili anche quella che arriva in serata, subito dopo la cena, quando le due neo amiche hanno deciso di cimentarsi in un balletto per TikTok sulle note di “Mi fai impazzire”, celebra brano di Blanco.

Carmen Di Pietro e Guendalina, la vacanza dopo l'Isola è come una sitcom/ Alessandro 'vessato', lite in auto

Quello che inizialmente era un simpatico momento si è trasformato in una esperienza indimenticabile per Carmen Di Pietro, letteralmente catapultata in piscina da Guendalina Tavassi. “Disgraziata!”, è stata la reazione dell’ex naufraga una volta riemersa dall’acqua, il tutto documentato ovviamente sui social di entrambe. Lo scherzo “bagnato” tuttavia non è dispiaciuto particolarmente alla Di Pietro che dopo essersi messa alla ricerca dei sandali in acqua ha poi raggiunto il restante gruppo, in accappatoio, rimproverando bonariamente l’amica: “Mi fai venire una malattia!”. Quale sarà la prossima mossa della simpatica coppia?

Carmen Di Pietro, "Vorrei tornare a vivere in campagna"/ La confessione che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA