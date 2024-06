GUERRA FREDDA/ Operazione Farewell: Vetrov e Poljakov, quando le spie passano dall’altra parte

Nel 1981 Vladimir Vetrov, alto ufficiale del KGB ribellatosi al sistema sovietico, offre i suoi servizi alla DST, cioè il servizio segreto interno francese. È stato di stanza a Parigi dal 1965 al 1970 e nutre un certo affetto per la Francia. Per più di un anno, sotto il nome in codice di Farewell, trasmette il controspionaggio francese da Mosca, consegnando quasi 3mila documenti di grande importanza sull’ampiezza dello spionaggio tecnologico sovietico in Occidente. Vetrov trasmette in particolare alla DST oltre 400 nomi di membri dei servizi sovietici operanti in Francia e all’estero. Il controspionaggio francese comunica il suo incredibile raccolto ai servizi americani, che ne confermano l’importanza e prendono coscienza degli sviluppi dello spionaggio tecnologico sovietico sul loro territorio. Arrestato per il crimine di spionaggio, Vetrov sarà infine smascherato dal KGB (le condizioni della sua “confessione” restano oscure), giudicato ed eliminato nel 1983.

Questa operazione è indubbiamente il più grande successo del controspionaggio francese della Guerra fredda. Ma non è il più grande successo occidentale nella lotta contro il KGB. Guardiamoci dal fare di questa operazione “classica” di controspionaggio un’impresa ineguagliata, o addirittura una delle cause della caduta dell’URSS. Per questo, è indispensabile collocare l’operazione Farewell nel contesto delle grandi operazioni di intelligence della Guerra fredda.

Questa è una delle attività che gli specialisti chiamano controspionaggio offensivo, cioè quella parte del mestiere che ha lo scopo non solo di identificare e smantellare le reti avversarie sul nostro territorio – missione tradizionale della DST -, ma anche di infiltrarsi nel cuore stesso dei servizi sovietici, nel dipartimento del KGB a Mosca, pilotare le operazioni di intelligence in Francia e conoscere chi, all’estero, lavora per questo scopo. Si tratta in sintesi di spiare le spie stesse. È una missione pericolosa, sempre clandestina e svolta all’estero. Nei Paesi occidentali, essa dipende dal servizio di intelligence esterna (CIA, MI6, DGSE), incaricato delle operazioni clandestine all’estero, e non dal servizio di sicurezza interna (FBI, MI5, DST), solo responsabile della lotta sul territorio nazionale, nel rispetto della legge.

Iniziando questa operazione la DST è quindi uscita dal suo ruolo. Avrebbe dovuto, logicamente, trasmettere il dossier al SDECE, incaricato di questo tipo di missioni. Le ragioni di questa scelta, validate dalle autorità politiche dell’epoca, sono molteplici (rivalità interservizi, stretta sorveglianza del posto SDECE a Mosca da parte del controspionaggio sovietico, sospetti di infiltrazione dei suoi membri da parte del KGB, ecc.), tutte fondate. Non disponendo di un’infrastruttura locale per l’operazione all’estero, i poliziotti francesi fecero appello a un rappresentante di Thomson-CSF in URSS, così come a un addetto militare, per assicurare la riproduzione e la trasmissione delle informazioni raccolte da Vetrov.

L’operazione fu condotta nel più grande segreto all’interno della stessa DST – i suoi responsabili temettero a lungo una manovra di intossicazione, una disciplina in cui i sovietici erano esperti – e conobbe il successo che sappiamo. È opportuno tuttavia relativizzare questo successo, ricordando tre fatti.

È l’unica grande operazione riuscita per i servizi francesi contro i servizi sovietici durante tutta la Guerra fredda. Vetrov è andato in Francia di sua iniziativa, non sono stati i servizi francesi che lo hanno reclutato: “è stato lui a contattarci e a lavorare a nostro vantaggio”. Gli americani conobbero successi di portata incomparabilmente superiore nella conoscenza dello spionaggio sovietico, qualunque fossero le dichiarazioni dei loro dirigenti politici su Farewell.

Infatti, la CIA disponeva di Poljakov – ufficiale del GRU, il controspionaggio militare sovietico -, una fonte molto più importante, probabilmente la più “produttiva” della Guerra fredda. Poljakov informò gli americani dal 1962 al 1987, trasmettendo loro per 25 anni tutti i segreti dell’Armata Rossa. Comparativamente, Farewell non ha “prodotto” che per un anno.

In materia di spionaggio scientifico e tecnico erano già conosciuti dagli occidentali grazie alle rivelazioni di Penkowsky – un transfuga del KGB – nel 1961. Vetrov li ha ulteriormente completati.

Inoltre, gli incontri organizzati tra ex avversari dalla fine della Guerra fredda hanno permesso di raccogliere l’opinione del KGB su questa vicenda. Gli uomini dell’intelligence sovietica ammettono di non aver mai sospettato Vetrov, quando la DST aveva avuto in quell’occasione un “colpo di genio”. Tuttavia, essi considerano che questa vicenda sia stata un lavoro da dilettanti. Le conseguenze di questa vicenda sono state in realtà più politiche che operative. Oltre allo smantellamento delle reti di spionaggio sovietico in Francia, il successo della DST ha soprattutto permesso di preservare la fiducia nelle relazioni franco-americane dopo l’arrivo della sinistra al potere e la presenza di ministri comunisti nel governo. Tuttavia, il presidente Mitterrand era stato persuaso che l’affare Farewell non fosse altro che una manipolazione americana per garantire l’ancoraggio della Francia nella NATO. Entrò quindi in una collera profonda quando il giornalista Edwy Plenel pubblicò, nel 1985, il racconto dell’operazione su Le Monde, basato su documenti trasmessi dalla DST. Mitterrand pensava che Plenel fosse un agente americano e fece subito creare una “cellula” direttamente all’Eliseo, che sarebbe diventata tristemente celebre.

Il trattamento di questi eventi da parte dei media ha crudelmente messo in evidenza la scarsa consistenza delle analisi della stampa francese sulle questioni di intelligence. Anche se i servizi non sono stati sotto i riflettori dell’attualità dal settembre 2001, i media non hanno sviluppato alcuna competenza in materia, pur esprimendosi quasi quotidianamente sull’argomento. Mancanza di conoscenza del soggetto, mancanza di collegamenti, tendenza sistematica all’esagerazione, ecc. Quello che si potrebbe rimproverare ingiustamente ai servizi di intelligence, dovrebbe essere innanzitutto rivolto ai media stessi, poiché sono proprio questi i difetti ricorrenti che caratterizzano il loro modo di trattare questo argomento.

Una tale situazione è deplorevole e inquietante, poiché la responsabilità del “potere” mediatico sulla costruzione dell’opinione è una realtà che non si può negare. Tuttavia, l’immagine dell’intelligence presso il pubblico quando i media contribuiscono a formare il giudizio è altrettanto importante e commettere grossolani errori è inaccettabile. Sbagliare è possibile, gli “esperti” lo sanno bene, soprattutto quando si tratta di un argomento che non conoscono bene. Ma persistere nell’errore o approssimare è inaccettabile, soprattutto in una tale materia, in cui i media influenzano fortemente l’opinione pubblica. I media, che denunciano senza sosta i malfunzionamenti della nostra società, non possono rimanere immuni da ogni giudizio.

