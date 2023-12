Guillermo Mariotto choc: “Nato con il rischio di sviluppare la leucemia”/ “Bisogno di cure particolari”

Guillermo Mariotto, racconto choc: “Nato con il rischio di sviluppare la leucemia”

Si è abituati a vederlo sempre cinico e sprezzante nelle vesti di giurato di Ballando con le stelle, eppure la vita di Guillermo Mariotto è stata difficile e complicata a dir poco. In questi anni lo stilista venezuelano ha raccontato la sua complicata infanzia nella periferia di Caracas, il rapporto duro e anaffettivo con il padre violento ed il fratello e il bullismo subito per il suo modo di essere e apparire. Ed adesso, Guillermo Mariotto ha scioccanto nuovamente con una nuova confessione affidata ad un’intervista al settimanale NuovoTv: è nato con il rischio di sviluppare la leucemia.

Guillermo Mariotto nel dettaglio ha confessato: “Sono nato con la milza più grande del normale, propenso a sviluppare la leucemia, perciò ho avuto bisogno subito di cure particolari” Il giurato di Ballando con le stelle è convinto che ad aiutarlo ad avere salva la vita sia stata la nonna Leonor e le sue preghiere: “E’ stata proprio mia nonna a trasmettermi la fede religiosa. Lei era un’infermiera e ha sempre pregato per me” Durante l’intervista non è mancato poi un accenno al padre violento che ha reso la vita a lui, ai fratelli e soprattutto alla madre un inferno.

Da anni, sin dalle prime edizioni, Guillermo Mariotto è giurato a Ballando con le stelle. Senza mezzi termini ed eccessivamente schietto, lui e Selvaggia Lucarelli sono sicuramente i giudici più temuti nello show di Milly Carlucci. Mariotto tra l’altro in quest’ultima edizione non ha risparmiato pesanti critiche e offese a Giovanni Terzi arrivando persino a definirlo inutile, noiso e privo di personalità. Ovviamente, il giornalista futuro sposo di Simona Ventura in molte interviste ha duramente replicato al giornalista.

Ballando con le stelle a parte, però, Guillermo Mariotto lo vedremo in un altro programma? In quest’edizione ha tenuto una rubrica di stile all’interno del programma di Pierluigi Diaco Bella Ma’ ma lo stilista venezuelano ha ben altre idee in testa. Sempre durante l’intervista a NuovoTv, infatti, ha rivelato senza sbilanciarsi troppo: “Un progetto c’è già, con il nuovo anno vedremo…” Si passa poi al capito amore e vita privata. Durante una puntata dello show di Rai1 Mariotto si era lasciato sfuggire di essere innamorato salvo poi ritrattare tutto. E durante l’intervista sull’argomento non si è sbilanciato.











