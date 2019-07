GUILLERMO MARIOTTO/ “Non mi sposerei per nulla al mondo” (Non disturbare)

Personaggio televisivo e stilista di successo, Guillermo Mariotto non ha mai fatto mistero della sua omosessualità. Anzi quest’anno, durante un’intervista rilasciata a Gay.it, ha raccontato della sua scelta di vivere lontano dagli eccessi e dal sesso sfrenato rivelando: “Era diventato una vera e propria droga: finito l’effetto, dovevo procacciarmelo di nuovo. Mi disturbano tutte le etichette, ma sono gay”. Non solo, Mariotto senza girarti troppo intorno ha sottolineato: “non ho mai avuto segreti, né tantomeno tabù”. Lo stilista di Gattinoni ha raccontato la sua evoluzione: dagli eccessi quasi alla castità: “sono il primo a rimanere sbigottito da questo mio periodo lontano da passioni conturbanti, ma sono seriamente appagato da altro”. Una scelta giunta con una importante consapevolezza: “alla mia tenera età ho capito che il sesso ruba tempo, spazio ed energie”.

“Non mi sposerei per nulla al mondo”

Oggi a renderlo felice ed appagato è l’assistenza da offrire al prossimo. Per questo motivo Guillermo Mariotto ha deciso di diventare un Camilliano Laico occupandosi di assistenza agli altri e dei malati dal punto di vista spirituale. Un cammino che l’ha portato a cambiare in parte la sua vita e le priorità. Parlando di matrimoni gay ed adozioni, Mariotto non ha alcun dubbio: “non mi sposerei per nulla al mondo” e non ha alcun desiderio di paternità. “Ho già fatto da padre ai miei fratelli più piccoli e quell’esperienza mi è bastata” ha detto parlando di genitori, ma rispetto al pensiero generale è convinto che due persone dello stesso sesso possano ugualmente essere dei bravi genitori: “l a sessualità dei genitori, con l’educazione e l’amore, c’entra ben poco”.