Guillermo Mariotto/ “Prego ogni mattina, Ivan Cottini? Mi fa sentire uno stronz*…”

Guillermo Mariotto, il severissimo giudice di Ballando con le Stelle, è stato oggi ospite di Storie Italiane per commentare l’ultima grandiosa edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Il noto personaggio tv, dopo il suo ingresso in studio ha commentato, al cospetto di Eleonora Daniele: “Ho pregato anche oggi, prego come tutte le mattine”. Quindi ha spiegato di svegliarsi da tempo molto presto: “Mi sveglio con un gabbiano che mi sveglia all’alba, sono 2 anni che viene e mi sono abituato a svegliarmi presto, arriva appena sta per spuntare il sole”, ha rivelato. Quindi si è dilungato a commentare la vicenda televisiva legata allo scontro verbale tra Nunzia De Girolamo ed il giudice Fabio Canino proprio nell’ultima puntata di Ballando. “La gestione dei social è stranissima”, ha commentato Mariotto, “lo abbiamo visto con la Prati, io non so se esiste, non voglio discutere di quello, ma ciò che si riesce a montare porta a surriscaldare la faccenda”, ha aggiunto.

GUILLERMO MARIOTTO: “PRIMO FAN DI IVAN COTTINI”

A proposito di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto ha rivelato di aver preso parte ieri sera ad una mega festa in un golf club con i protagonisti del programma di Raiuno, durante la quale è avvenuta anche la consegna di alcuni curiosi Oscar. La padrona di casa di Storie Italiane ha chiesto al giudice di Ballando anche un commento sulla vicenda Oradei-Veera: “Quando Osvaldo e Veera hanno ballato ho avuto un doppio pensiero: loro si sono sporcate le mani a vicenda, se lo avessi fatto notare avrei contribuito a rivangare ma ho anche avuto il pensiero di dire che proprio perchè loro non si sono sporcati nella vita mi sono stato zitto. Ho sentito la serenità”, ha aggiunto. Prima della chiusura della puntata, ospite in studio con Mariotto anche Ivan Cottini, grande protagonista della finale di Ballando: “Io sono il suo primo fan”, ha spiegato il giudice. “Quello che mi fa sentire uno stronz* è Ivan che mi dimostra che ho la vita più bella del mondo, mi sconvolge, mi ha strappato il cuore”, ha aggiunto Mariotto prima di assistere al ballo di Cottini.

