Mill Carlucci Vs Dani Osvaldo e Veera Kinnunen/ “Dopo la fine di Ballando…”

Milly Carlucci furiosa? Sembra proprio di sì e non per via degli ascolti o dello scontro con gli altri programmi nel prime time di Rai1 ma per tutto quello che è successo in questa edizione e che ha a che fare con il gossip e con Veera Kinnunen e Stefano Oradei, compagni nella vita e veterani della pista TV di Ballando con le stelle. La coppia sta insieme dal 2008 e per “colpa” di Daniel Pablo Osvaldo (detto Dani), le cose sarebbero precipitate. L’allievo infatti, anche per merito della sua bravura, tirerebbe fuori alla compagna di Oradei, una professionalità inedita che strizzerebbe l’occhio al romanticismo. La “rissa” dopo la sua pubblicazione, ha fatto il giro del web, venendo condivisa tramite social e arrivando proprio sul palco del programma di Milly Carlucci che ha provato subito a mettere acqua sul fuoco intervenendo con fermezza nella scorsa puntata del programma di Rai1. La conduttrice ha approfittato della presenza dei due sul palco per invitare Oradei a crescere, “costringendolo” a chiedere scusa alla sua fidanzata davanti al pubblico.

Minuti interminabili per Veera e Stefano

Un momento di passione e non nel senso latino del termine, è stato quello che ha visto protagonisti Veera Kinnunen e Stefano Oradei nella scorsa puntata visto che Milly Carlucci non solo ha ammonito i protagonisti di questo gossip ma ha spiegato, con tanto di foto, l’antefatto al suo pubblico. A quanto pare Dani Osvaldo, il ballerino professionista, nel corso di questi mesi, avrebbe avuto una gelosia immotivata nei confronti della compagna, in gara con l’ex campione di calcio che adesso sta cercando di sfondare nella musica. Ma sarà davvero una finale pacifica quella in onda questa sera? La stessa ballerina e compagna di Osvaldo, ha voluto chiudere con serenità questa storia rivelando che ci sarà modo di fare tutto e, in particolare, dichiarando: “Siamo in pace, avremo modo di chiarire con calma e serenità dopo questa meravigliosa edizione di Ballando con le stelle”. I presupposti per riappianare le questioni irrisolte ci sono tutte, almeno da parte della ballerina, per Oradei tutto tornerà come prima dopo la fine del programma? Questo potrebbe essere davvero uno dei gossip estivi da tenere d’occhio sotto l’ombrellone. (Hedda Hopper)

Dani Osvaldo ammette un periodo di crisi con Veera

Dopo il rimprovero di Milly Carlucci, anche la giuria ha voluto dire la sua a Stefano Oradei. Selvaggia Lucarelli per esempio, ha visibilmente preso le difese di Veera Kinnunen, reputandola una vera professionista. Nonostante l’ammonimento, il danzatore ha voluto spiegare l’estraneità di Dani Osvaldo: “Lui non c’entra, io e Veera abbiamo attraversato un periodo difficile, la colpa è stata mia, ho avuto poca fiducia in lei. Ma tra noi può esserci bufera, non guerra: abbiamo vissuto troppe cose meravigliose insieme e tante altre ne verranno”. Elena Braccini, talentuosa designer di gioielli che da Osvaldo ha avuto due figlie e parecchi dispiaceri, rivela: “A Daniel Veera piace molto: la ammira perché è tosta, e se non sei tosta, lui ti “mangia”. Ma non credo ci sia nulla di più: me l’avrebbe detto, mi ha sempre “aggiornato” sulle sue donne. Ora sta iniziando a frequentare una modella argentina, quindi…”. “Avverto un fastidio quasi fisico a parlare di queste cose. Conosco Stefano e Veera da anni. mi piacciono come coppia e nutro per Stefano una stima e una solidarietà molto profonde: è stato sottoposto a uno “sputtanamento” costante, logico poi che gli siano saltati i nervi. Anche se è sempre meglio non trascendere”, ha concluso Ivan Zazzaroni.



