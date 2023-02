Guns N’Roses a Roma l’8 luglio/ Info e biglietti: prevendite da oggi, 22 febbraio

Il gruppo rock dei Guns N’Roses torna a suonare dal vivo in Italia. Nelle scorse ore è stata infatti annunciata la data di Roma, il prossimo 8 luglio 2023. La band statunitense ha svelato le tappe del tour mondiale, ben 38 date di cui una sola in Italia, quella che si terrà nella Città Eterna presso il Circo Massimo. “Con i Guns n’ Roses – le parole dell’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, riportate da RomaToday – Roma si conferma la Capitale dei concerti live in Italia”.

“I grandi appuntamenti internazionali della musica, dello sport, della moda e della cultura in cartellone nel 2023 – ha proseguito – faranno da volano per l’economia turistica della nostra città. Batteremo ogni record di presenze, superando i numeri del 2019 pre pandemia. Generando occupazione, indotto e un nuovo modo di comunicare Roma nel mondo: moderna, inclusiva e accogliente. L’atmosfera straordinaria del Circo Massimo sarà una cornice unica per un concerto straordinario”. I Guns N’ Roses tornano quindi nel nostro Paese dopo il live a Milano dell’anno scorso: “Benvenuti in un altro epico viaggio in giro per il mondo”, il commento della stessa band a stelle e strisce via Instagram, annunciato il lungo elenco di concerti.

GUNS N’ ROSES A ROMA: TUTTE LE DATE PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Per acquistare i biglietti del concerto di Roma della band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan i membri del fan club potranno avere accesso anticipato grazie alla Nightrain Presale della band a partire dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 22 febbraio.

Per gli utenti My Live Nation, invece, bisognerà attendere domani, giovedì 23 febbraio 2023, sempre dalle ore 10 (www.livenation.it), mentre per tutti gli altri la data da segnarsi in rosso è il 24 febbraio dalle ore 10:00 sulle rivenditorie online www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Il tour 2023 dei Guns N’ Roses scatterà il prossimo 5 giugno da Israele e toccherà la Spagna, il Belgio, ma anche Danimarca, Norvegia, Gran Bretagna e molte altre nazioni.

