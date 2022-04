Gustavo Rodriguez/ Stasera per lui ultima puntata dell’Isola dei Famosi?

La coppia formata da Jeremias e Gustavo Rodriguez a L’Isola dei Famosi 2022. è senza dubbio tra le più seguite del cast. Dall’inizio dell’esperienza papà Gustavo si è dimostrato decisamente più in difficoltà rispetto al figlio. Sono stati diversi i momenti di sconforto e le crisi emotive, segnali che forse l’esperienza possa volgere al capolinea prima del tempo. Nonostante un evidente impegno dimostrato sia dal punto di vista della collaborazione che delle prove, il padre di Jeremias non riesce in maniera piuttosto evidente a mettersi in mostra nel corso delle puntate preferendo un atteggiamento defilato e poco partecipativo.

Anche nel corso della quarta puntata il suo contributo è stato pressoché nullo, con il figlio invece molto più in evidenza nel corso dei diversi dibattiti che hanno caratterizzato la serata. Anche nel momento della nomination il suo giudizio è stato molto limitato; per l’occasione la coppia ha scelto di fare il nome della coppia composta da Nicolas ed Estefania. La motivazione data dai Rodriguez è stata l’evidente forza della coppia dal punto di vista del gioco, dando quindi alla preferenza un’accezione prettamente strategica.

Al termine della puntata Gustavo Rodriguez insieme al figlio sono inoltre stati scelti come terza coppia dell‘Isola dei Famosi che si giocherà la permanenza attraverso il televoto che avrà esito stasera. Nelle ore successive alla diretta non sembra essere cambiata la situazione. L’uomo passa da momenti di totale sconforto ad attimi di coinvolgimento e voglia di fare, evitando però di legare in maniera particolare con gli altri partecipanti.

Nonostante tutto il gradimento del pubblico sembra piuttosto elevato nei confronti di Gustavo, molti sono infatti convinti che con il supporto del figlio possa riprendere al meglio il suo percorso. Per la prossima puntata ci si aspetta un convinto cambio di rotta al fine di riuscire ad uscire vincitore dalla sfida al televoto.

