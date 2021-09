Haaland, tripletta con la Norvegia/ Il Borussia Dortmund gongola: “Ha segnato ancora”

Haaland, tripletta con la Norvegia: media di un gol all’ora

Continua il periodo magico di Erling Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund, con una tripletta trascina la Norvegia. Nella gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, Haaland e compagni si sono imposti con un netto 5-1 su Gibilterra. Mattatore della serata è sicuramente il centravanti del Dortmund, che si conferma come uno dei migliori attaccanti del panorama calcistico mondiale.

Diretta motocross/ Gp Afyon 2021 streaming video tv: Cairoli bis in Turchia

In questa prima parte di stagione, il bomber norvegese ha già realizzato 11 gol in 8 partite giocate, con una media impressionante: una rete ogni 65 minuti. Haaland ha segnato 3 gol in 3 gare di Bundesliga, 3 in una gara di Coppa di Germania e 5 nelle 3 partite di qualificazioni ai Mondiali con la maglia della Norvegia. Numeri strabilianti per un ragazzo nato nel 2000, che già nella scorsa stagione 2020/2021 aveva totalizzato 41 marcature in 41 presenze.

Diretta Us Open 2021/ Video streaming tv: Leylah Annie Fernandez in semifinale

Il Borussia Dortmund si gode Haaland: “Ha segnato ancora”

Dopo la tripletta di Haaland realizzata con la maglia della Norvegia, il Borussia Dortmund può godersi il suo fuoriclasse. Il video postato sul profilo Twitter di Haaland, è stato un preludio alla magica serata vissuta ieri. Nel filmato in questione, l’attaccante norvegese mostra tutte le sue doti balistiche durante l’allenamento con la Norvegia: realizzando una rete, con un potentissimo tiro al volo. Lo stesso centravanti ha sottolineato il suo gesto scrivendo: “BOOM“.

A seguito delle tre reti messe a segno con la maglia della Nazionale norvegese, anche il suo club di appartenenza si è complimentato con il calciatore. Sul suo profilo ufficiale Twitter, il Borussia Dortmund ha postato una foto di Haaland, scrivendo: “Lol (espressione inglese per esprimere una risata, ndr) ha segnato ancora“. Mostrando quindi, gioia e allo stesso tempo stupore, per le gesta che l’attaccante norvegese sta mostrando in ogni partita a cui prende parte.

INFORTUNIO PELLEGRINI/ Roma, sospiro di sollievo: nessuna lesione al flessore





© RIPRODUZIONE RISERVATA