Hachiko, il film con l’Akita protagonista/ Dichiarato monumento naturale nel 1931

Hachiko – Il tuo migliore amico: Il film dedicato alla leggendaria amicizia tra un Akita e il suo padrone

Hachiko è un film, ispirato alla storia vera dell’omonimo cane akita, prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2009 da Richard Gere – presente nel cast nel ruolo del professore – e diretto da Lasse Hallstrom. L’opera cinematografica è inoltre un remake della pellicola giapponese prodotta nell’ ’87, intitolato Hachiko Monogatari. Il film Hachiko statunitense ripercorre in maniera fedele tutti gli aneddoti più rilevanti dell’amore smisurato del cucciolo di akita che, dopo la morte del padrone, continuerà per 10 anni a recarsi presso la stazione dove ogni giorno Richard Gere, nel ruolo del professore, partiva per lavoro.

Hachiko, storia vera dietro al film/ Per 10 anni ha atteso il ritorno del padrone

Hachiko – Il tuo migliore amico, per quanto fedele nel rappresentare l’amore viscerale del cucciolo di akita, presenta diverse parti romanzate e arricchite per rendere il progetto fruibile dal punto di vista cinematografico. La sceneggiatura di Stephen P. Lindsey è stata comunque realizzata in linea con i reali accadimenti storici, salvo una curiosa inesattezza in relazione ai fatti realmente accaduti. Nel film Hachiko infatti, il padrone del cane viene rappresentato come professore di musica. In realtà però, il personaggio interpretato da Richard Gere era un insegnante di agro-ingegneria del terreno, operativo presso l’università di Tokyo.

Hachiko, il leggendario cane appartenente alla razza akita, tra le più popolari in Giappone

Oltre ad essere simbolo di fedeltà e amore, Hachiko è anche noto per la sua appartenenza alla razza akita, considerata una delle più simboliche e tipiche del territorio giapponese. Gli akita sono diffusi da centinaia di anni nella cultura giapponese, in particolare per svolgere attività come la caccia o come cani da guardia. L’estrema intelligenza è una delle principali peculiarità della razza akita, conosciuta in tutto il mondo proprio grazie alle gesta del tenero Hachiko.

La storia e la rilevanza della razza akita per il popolo giapponese è inoltre testimoniata dalla scelta di includerla, nel 1931, tra i monumenti naturali. Al pari delle grandi bellezze naturali, la razza di origine di Hachiko venne riconosciuta in tutto il mondo non solo come simbolo del Giappone ma anche per le peculiarità caratteriali e comportamentali che gli appartengono. Oggi, presso la stazione di Shibuya, è possibile osservare una splendida statua in bronzo dedicata proprio alla razza akita. Il tributo per il celebre cucciolo Hachiko è stato realizzato nell’esatta posizione nella quale attendeva il ritorno del padrone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA