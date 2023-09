Haier, nuovo concetto di smart home/ “Sinergia fra elettrodomestici, elettricità e riscaldamento”

Haier Europe ha presentato a Berlino il suo concetto di smart home, un universo di 20 famiglie di prodotti intelligenti e servizi distribuiti fra i marchi Candy, Hoover e Haier, gestiti tutti da una stessa applicazione. Come si legge su IlSole24Oore l’idea è che la tecnologia può avere un grande impatto per migliorare la vita quotidiana e domestica e deve essere al servizio dell’ambiente, e nel contempo bisogna consumare meno e sfruttare al meglio le capacità offerte dal digitale. A Berlino sono stati mostrati i primi esempi concreti di progetti con l’obiettivo di creare degli ambienti in cui gli elettrodomestici della galassia Haier siano tutti connessi e dialogano con gli impianti fotovoltaici ma anche le pompe di calore, il sistema di climatizzazione e della ricarica elettrica, il tutto all’interno di una piattaforma di servizi attraverso l’applicazione hOn.

Si tratta di una interfaccia che metterà in connessione l’intero sistema con i provider di energia elettrica, di modo da ottimizzare al meglio i consumi in tutti gli apparecchi presenti in casa e arrivando così all’obiettivo di avere bollette calcolate sulla base di una tariffa oraria che tenga conto di varie modalità di utilizzo, come già avviene in alcune nazioni dell’Europa del nord. Del resto Haier preme molto sull’efficienza energetica e connettere ogni elettrodomestico all’app permette di ottenere svariate possibilità di personalizzazione e funzioni aggiuntive per semplificare la vita casalinga.

HAIER, LA TECNOLOGIA PRESENTATA A BERLINO

Haier ha presentato anche tanta tecnologia a Berlino, come ad esempio la nuova gamma di lavatrici e asciugatrici X Series 11 in classe A-40% e la tecnologia Ultra Fresh Air che regola l’emissione di aria per rinfrescare i capi continuamente. Novità anche nel campo dei frigoriferi con il modello Cube 90 Series 9, un hub per controllare la casa sempre attraverso l’app hOn.

Spazio quindi ai forni e ai piani di cottura della nuova ID Series che sfruttano la tecnologia Bionicook, di proprietà Haier: una telecamere è posizionata dentro al forno per riconoscere il cibo e stabilire in modo automatico i parametri ideali per prepararlo, misurando la temperatura e abilitando il controllo tramite app della stessa. Presentata infine la capsule collection Casarte Series, linea esclusiva di apparecchi di classe top per quanto riguarda tecnologia, intelligenza artificiale e design: si tratta di un sistema 2 in 1 per lavatrice e asciugatrice, e di un frigorifero dotato di una infinità di funzioni.

