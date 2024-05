Hailie Jade Scott, la figlia di Eminem ha sposato Evan McClintock/ “Non potevo chiedere di meglio”

Hailie Jade Scott e il matrimonio con Evan McClintock: “Niente di meglio”

La figlia di Eminem Hailie Jade Scott ha sposato Evan McClintock. L’influencer nelle scorse ore ha fatto tappa sui social, dove ha preso la parola tornando sulla cerimonia andata in scena lo scorso sabato. Intervenuta su Instagram, la figlia di Eminem ha esternato tutta la propria gioia dopo il lieto evento: “Questa settimana la mattina mi sono alzata da donna sposata! Non avrei potuto desiderare una festa migliore di quella che abbiamo vissuto. Abbiamo versato molte lacrime, ma di gioia. Ci siamo concessi tante risate e si percepiva amore. Evan ed io siamo grati a tutti quanti, parenti e amici, che sono venuti a sostenerci e per far parte di questo nuovo capitolo della nostra vita, ora che siamo marito e moglie”.

Hailie Jade Scott ha poi postato una serie di scatti sui social riguardanti il matrimonio con il suo Evan McClintock. Una festa grandiosa quella che ha visto protagonista la figlia di Eminem, anch’esso protagonista nelle foto circolate sui social. Il rapper è apparso in abito elegante, uno smoking nero adornato da occhiali da sole. Un momento di grande festa e gioia per lo stesso Eminem, oltre che per la figlia Hailie Jade Scott.

Hailie Jade Scott ed Evan McClintock, come è nata la loro storia d’amore

La figlia di Eminem Hailie Jade Scott e il suo ora marito Evan McClintock, prima del matrimonio celebrato nei giorni scorsi, si sono conosciuti nel 2016 alla Michigan State University. Hanno sempre voluto vivere il loro amore lontani dai riflettori e con una certa discrezione. La figlia di Eminem e il compagno per anni hanno vissuto dietro le quinte, fino al momento della tanto attesa proposta di nozze avanzata da Evan McClintock, arrivata nel 2023.

Hailie Jade Scott è la sola figlia biologica del rapper Eminem, al secolo Marshall Bruce Mathers III, e della sua ex moglie Kimberly Anne Scott. I due sono stati uniti in matrimonio dal 1999 al 2001 e poi ancora nel 2006, un secondo tentativo che però è durato pochissimo. Quando il giorno di Natale del 1995 venne al mondo la loro figlia, Eminem aveva da pochissimo tempo trovato servizio come lavapiatti, prima di dedicarsi alla musica. Fu proprio l’arrivo di Hailei a spingere il cantante a tuffarsi con convinzione in un mondo che lo avrebbe fatto diventare negli anni uno dei rapper più amati del pianeta.

