Halyna Hutchins, chi è la donna uccisa da Alec Baldwin sul set/ Direttrice 42enne…

Tragedia sul set del film western Rust. Halyna Hutchins, direttrice della fotografia del film, è morta dopo essere stata ferita da una pistola di scena che doveva essere caricata a salve. A premere il grilletto della pistola di scena è stato l’attore Alec Baldwin colpendo così la direttrice della fotografia che ha perso la vita poco dopo. La tragedia è avvenuta in Messico dove erano in corso le riprese del film.

Kim Basinger e Hilaria Thomas, ex e moglie di Alec Baldwin/ L'attore ha 7 figli

Halyna Hutchins aveva 42 anni ed era nata in Ucraina. Dopo essere cresciuta in una base militare sovietica nel circolo polare artico, si è laureata in giornalismo internazionale per poi essere rapita dal fascino del cinema. Affascinata dal mondo di Hollywood si era trasferita a Los Angeles dove aveva cominciato a lavorare come assistente di produzione e come elettrauto, poi girando anche cortometraggi per poi ricoprire anche il ruolo di direttrice di scena.

Teresa Langella choc: "Molestata da un chirurgo"/ "Ho detto basta, mi sento libera"

Il dolore dei colleghi per la morte di Halyna Hutchins

Presente sui social, Halyna Hutchins aveva un profilo Instagram seguito da circa 9mila followers dove era solita pubblicare foto e video dei suoi lavori. L’ultimo post risale a due giorni fa. Nel video, la direttrice della fotografia si gode una cavalcata durante il giorno libero. “Uno dei vantaggi di girare un western è che puoi andare a cavallo nel tuo giorno libero”, scriveva.

La notizia della morte della Hutchins ha sconvolto gli addetti ai lavori, i colleghi e tutte le persone che avevano lavorato con lei. Il regista del film Archenemy a cui aveva lavorato, Adam Egypt Mortimer, su Twitter, ha scritto: “Sono così triste per la perdita di Halyna. E così infuriato che questo è potuto accadere su un set. Era un talento brillante, assolutamente dedito all’arte e al cinema”.

Alec Baldwin spara sul set: morta Halyna Hutchins, ferito regista Joel Souza/ Tragedia durante riprese Rust

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Halyna Hutchins (@halynahutchins)





© RIPRODUZIONE RISERVATA