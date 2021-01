“Handanovic ancora titolare?”/ Tifosi Inter scatenati sui social: “Perchè non Radu”

Il portiere dell’Inter e della nazionale slovena, Samir Handanovic, è finito in trend su Twitter nelle ultime ore. Tutta “colpa” della decisione del tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, di schierare il capitano nerazzurro fra i titolari della sfida contro la Fiorentina, match valevole per gli ottavi di Coppa Italia, attualmente in corso all’Artemio Franchi (zero a uno lo score parziale, gol di Vidal). Ai tifosi della compagine meneghina non sono piaciute le ultime prestazioni di Handanovic, colpevole di non buttarsi più come un tempo, e di rimanere fisso in porta come se fosse una sorta di terzo palo.

Di conseguenza, al leggere i titolari del match di Coppa, non sono mancati i commenti ironici, come ad esempio: “Entro ora per leggere le formazioni. Leggo #Handanovic in porta. Chiudo. Forza Inter”. Un altro utente invece scherza: “Chissà se dopo le parate di sguardo #Handanovic ci regalerà anche le uscite con le orecchie”.

HANDANOVIC TITOLARE: I TIFOSI INTER ESPLODONO SU TWITTER

C’è chi si lamenta del fatto che Conte schieri sempre Handanovic nonostante via sia l’ottimo Radu fra le riserve: “#handanovic è per contratto che deve giocare sempre. Provare e far giocare il secondo portiere è vietato per conte ? Se a questo viene un raffreddore, giocheremo con un portiere che non fa partite ufficiali da più di un anno”. E ancora: “Impossibile sostituire il palo #Handanovic ? Chiedo per un amico”. Simile questo commento: “ma ancora con quello a porta???”, mentre un altro aggiunge: “#Handanovic non lo toglie nemmeno morto!!”. Tornando su Radu un tifoso interista si domanda: “Quindi Radu è più scarso di #Handanovic? A cosa serve il settore giovanile?”. Infine il commento più geniale di Twitter, con il famoso Meme del nero che ride con aggiunta la didascalia: “#Conte masterclass, fa giocare #Handanovic con la speranza che si rompi per poi far giocare #Radu titolare”. Chissà che, galvanizzato dalle numerose critiche, Handanovic non possa tornare il portierone di poco tempo fa.



