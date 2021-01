Diretta Fiorentina Inter/ Streaming video Rai: big match al Franchi (Coppa Italia)

DIRETTA FIORENTINA INTER: ESITO INCERTO AL FRANCHI

Fiorentina Inter, in diretta dallo stadio Artemio Franchi, inaugura il programma degli ottavi di Coppa Italia 2020-2021 per mercoledì 13 gennaio: si gioca alle ore 15:00, e questo match è anche quello più incerto all’interno del turno. I nerazzurri sono l’unica big che nel suo esordio nel torneo dovrà giocare in trasferta, come stabilito dal sorteggio; un’occasione in più per una Fiorentina che, battendo di misura il Cagliari, ha allontanato forse definitivamente la zona retrocessione in campionato ma va chiaramente a caccia di certezze e continuità, visto che al momento il segno è ancora negativo.

Non così per l’Inter, che però nelle ultime due gare di Serie A ha perso occasioni: dopo il ko di Marassi i nerazzurri hanno pareggiato in casa della Roma facendosi riprendere nel finale, hanno giocato bene e il risultato è comunque positivo ma c’è rammarico perché il Milan è volato a +3, e domenica ci sarà la sfida contro la Juventus. Intanto però bisogna affrontare questo impegno di Coppa Italia, comunque importante; aspettiamo allora la diretta di Fiorentina Inter provando a fare una rapida valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA FIORENTINA INTER STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Inter, così come tutte quelle che riguardano la Coppa Italia, sarà trasmessa dalla televisione di stato e quindi disponibile in chiaro per tutti: in questo caso il match andrà in scena su Rai 1, e potrà essere seguito anche in assenza di un televisore grazie alla stessa emittente, che fornisce senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video semplicemente visitando il sito (www.raiplay.it) o l’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Inter scopriamo che entrambi gli allenatori cambieranno parecchio: forse un po’ meno Prandelli, che deve sempre fare i conti con l’infortunio di Ribéry e dovrebbe rilanciare Kouamé, che farà coppia con Vlahovic in attacco ma potrebbe anche affiancare Callejon con la conferma del 3-4-2-1 visto domenica. In alternativa avremo un 3-5-2, nel quale ovviamente i favoriti per le corsie sono altri: Venuti (o Lirola) a destra e l’ex Biraghi a sinistra, mentre in mezzo al campo Sofyan Amrabat e Pulgar giocheranno insieme. In difesa spazio a Martinez Quarta, che sarà affiancato da Milenkovic e Caceres; in porta Terracciano dovrebbe prendere il posto di Dragowski.

Anche Ionut Radu potrebbe scalzare Handanovic nell’Inter, pur se forse qui le probabilità di un cambio in porta sono minori; in difesa Conte punta su Ranocchia e Kolarov, l’unico confermato del terzetto titolare dovrebbe essere Skriniar. In mezzo, quasi certa la titolarità di Sensi che farà coppia con Gagliardini; giusto turno di riposo per lo straripante Hakimi, il suo posto a destra lo prenderà Darmian con Ashley Young che invece opererà verosimilmente sull’altro versante. Davanti, occasione per Eriksen: forse l’ultima, con lui ci saranno anche Perisic e Alexis Sanchez e allora dovremmo avere il modulo con due trequartisti e un centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Fiorentina Inter e quindi possiamo andare a vedere quali siano le previsioni del bookmaker per la partita di Coppa Italia. Il segno 1 per il successo dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 4,25 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola la vittoria esterna porta in dote una vincita corrispondente a 1,70 volte la vostra puntata. Abbiamo infine il segno X per l’eventualità del pareggio: in questo caso andreste a intascare una cifra pari a 4,25 volte la giocata sul tavolo.



