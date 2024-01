Hanspeter e Siglinde Jannik, chi sono papà e mamma di Jannik Sinner?/ “Auguro a tutti genitori come i miei”

Jannik Sinner, chi sono i genitori Hanspeter e Siglinde Jannik del tennista?

Jannik Sinner vince gli Australian Open 2024 ed entra nella storia. A 22 anni l’altoatesino ha battuto il russo Daniil Medvedev conquistando il suo primo Slam in carriera e regalando all’Italia un trionfo che attendeva da 48 anni, l’ultimo fu Adriano Panatta al Roland Garros nel 1976. Tuttavia, chi sono mamma e papà di Jannik Sinner Siglinde e Hanspeter?

I genitori di Jannik Sinner, Hanspeter e Siglinde sono rispettivamente un ex cuoco e un’ex cameriera. Sulla coppia si sa poco solo che hanno sempre assecondato la passione del figlio senza mai essere invadenti o con grandi aspettative per la sua carriera. Ed inoltre di recente il padre ha lasciato il suo lavoro per entrare nel team che lo segue. La famiglia è composta anche da un altro figlio Mark legatissimo al campione del tennis Jannik.

Hanspeter e Siglinde, chi sono i genitori di Jannik Sinner? “Mai messo sotto pressione”

Jannik Sinner i genitori Hanspeter e Siglinde li ha ringraziati dopo la vittoria agli Australian Open con una toccante dedica: “Ringrazio in particolare i miei genitori, non mi hanno mai messo sotto pressione, auguro a tutti i bambini di avere tutta la libertà che mi hanno lasciato i miei genitori.” Un ringraziamento poi lo ha rivolto anche alla fidanzata Maria Braccini.

Jannik Sinner ha vinto il suo primo Slam. È il terzo italiano nella storia del nostro Paese a vincerlo Nicola Pietrangeli ai Roland Garros nel 1959-1960 ed Adriano Panatta vincitore a Parigi nel 1976. Tra i tanti colleghi che in queste ore si stanno congratulando con lui anche il collega Mattia Berrettini ed il campione Novak Djokovic. Sinner, invece, oltre a ringraziare i suoi genitori, si è congratulato con il rivale battuto Daniil Medvedev: “Daniil mi congratulo con te, hai giocato un torneo eccezionale. Ci siamo affrontati diverse volte in finale, corri su tutte le palle, ti auguro il meglio per il resto della stagione.”

