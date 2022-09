Harry e Meghan al capezzale della Regina Elisabetta/ “In viaggio verso Balmoral”

Harry e Meghan, duchi di Sussex, stanno viaggiando alla volta della residenza scozzese di Balmoral per recarsi in visita presso la Regina Elisabetta. Sono queste le ultime indiscrezioni, confermate dalle principali emittenti televisive, che provengono dal Regno Unito, a testimonianza di quanto sia sempre più delicato il quadro di salute della sovrana. Il fatto che anche Harry e Meghan stiano raggiungendola in questi minuti sottolinea ulteriormente la gravità della situazione, dal momento che la coppia si trovava già in questi giorni in Gran Bretagna per i premi “WellChild” e in agenda non aveva pianificato alcun incontro con nessun componente della Royal Family, considerato il rapporto non proprio idilliaco venutosi a creare da qualche anno a questa parte.

Ruggini, più o meno vecchie, che di fronte alla malattia della Regina Elisabetta sono prontamente venute meno: il nipote Harry, accompagnato dalla sua consorte Meghan Markle, sta correndo da “sua nonna”, forse anche per volere consegnare ai suoi occhi l’immagine di una famiglia nuovamente unita e sperare che questo possa darle sollievo in queste ore per lei così complicate.

HARRY E MEGHAN A BALMORAL DALLA REGINA ELISABETTA: DISSAPORI MESSI DA PARTE?

Harry e Meghan tornano per la prima volta in Inghilterra dopo la partecipazione lo scorso giugno alle celebrazioni per il Giubileo di Platino proprio della Regina Elisabetta. Ci domandavamo poco fa se i rancori del passato saranno perlomeno messi da parte in un momento tanto difficile come questo e la convinzione che giunge da Oltremanica è che tutti siano orientati a una tregua temporanea.

Secondo alcune fonti citate dalla BBC, ci sarebbe da qualche tempo un invito aperto nei confronti di Harry e Meghan Markle per un incontro con il principe Carlo, ma sino a quest’istante sarebbe stato ripetutamente dribblato dalla coppia, residente, lo ricordiamo, negli Stati Uniti d’America. A questo, però, ci sarà tempo per pensare: ora la massima priorità va data alla salute della Regina Elisabetta.

