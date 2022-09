Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: sparatorie in USA, 2 morti e 4 feriti (8 settembre)

Ultime notizie dagli USA: due persone sono state uccise e altre quattro ferite in una serie di sparatorie avvenute a Memphis, in Tennessee, come viene comunicato dalla polizia locale. In particolare, riferisce l’ANSA, secondo lo sceriffo della contea di Shelby, Anthony Buckner, potrebbero essere state causate da una lite per una questione di scommesse. Uno dei conflitti a fuoco sarebbe stato trasmesso anche in diretta su Facebook. Le autorità ricercano un 19enne afroamericano: Ezekiel Kelly, ancora armato e in fuga su un’auto. La polizia di Memphis ha invitato tutti i cittadini a restare in casa.

Ultime notizie, bollettino Coronavirus Italia

Il bollettino di ieri del Coronavirus Italia segnala 17.574 nuovi casi di contagio e 57 decessi. Calo anche per il tasso di positività, che è sceso sino al 10,7%, con 163.104 tamponi processati fra molecolari e antigenici. Stabili le terapie intensive, con solo 1 paziente in meno di ieri e 184 in totale, mentre è stato più corposo il calo dei pazienti dei reparti ordinari, con 160 in meno e 4.299 in totale. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è stato di 33.112. A livello regionale è ancora la Lombardia quella con il maggior numero di casi, seguita del Veneto e dall’Emilia-Romagna.

Ultime notizie, maxi-incendio a San Giuliano Milanese

Alla Nitrolchimica, azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti pericolosi oltre che di recupero di solventi, ieri è scoppiato un grave incendio che ha causato alcuni feriti, uno dei quali in modo grave. L’incendio, che si è sviluppato dopo una esplosione, ha causato un’alta colonna di fumo nero e i vigili del fuoco hanno comunicato che la situazione è complessa. Il sindaco di San Giuliano Milanese, nella cui zona industriale si trova la Nitrolchimica, ha chiesto agli abitanti di tenere chiuse le finestre a causa della pericolosità dei fumi. Alla fine dell’intervento del 118 i feriti sono risultati in totale 18. Le ipotesi di reato che sono state fatte nei primi attimi sono quelle di lesioni plurime colpose e incendio colposo e potrebbero essere modificate in seguito alle indagini.

Ultime notizie: a Gallipoli un sub di 28 anni in coma dopo essere stato travolto da una motovedetta

Una motovedetta appartenente alla Guardia di Finanza ha travolto nelle acque di Gallipoli un sub di 28 anni, che ora si trova in coma all’ospedale di Lecce. L’incidente è avvenuto alle 8 di mattina mentre il sub stava effettuando una battuta di pesca, ma la ricostruzione dell’avvenimento non è stata ancora chiarita. Il sub ha riportato varie ferite tra le quali una all’addome e sono stati gli stessi uomini della motovedetta a prestargli i primi soccorsi. Le indagini sull’accaduto, per chiarire l’esatta dinamica, sono effettuate dalla Guardia Costiera.

Ultime notizie, le previsioni meteo

Ultime notizie sul fronte meteorologico: Italia ancora divisa in due parti per quanto riguarda le previsioni meteo. Dopo alcuni giorni di tregua tornano infatti i temporali sulle regioni del Nord, mentre al Sud e sulle Isole regna ancora il bel tempo. Una situazione che durerà alcuni giorni, poi dal fine settimana ci sarà di nuovo bel tempo su tutto il nostro Paese. Al Nord i temporali saranno associati a possibili grandinate.

Ultim’ora, uccisa in Mozambico una suora italiana

Un attentato eseguito in Mozambico contro una missione ha provocato la morte di una suora italiana, l’83enne Maria De Coppi, appartenente alle suore comboniane e originaria di Vittorio Veneto. Secondo le prime informazioni, l’attentato dovrebbe essere stato compiuto da un gruppo di terroristi islamici. La notizia è stata data da un settimanale della diocesi di Treviso, con quella del salvataggio di due preti che si trovavano nella stessa missione. L’ultimo viaggio in Italia della suora uccisa era stato effettuato nello scorso mese di ottobre per effettuare alcuni controlli medici.

