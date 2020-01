Harry e Meghan Markle abbandonano famiglia reale/ Si dimettono: vogliamo indipendenza

Colpo di scena a Buckingham Palace. Harry e Meghan Markle, i duchi di Sussex, hanno annunciato l’intenzione di rinunciare al loro “ruolo senior” di membri della famiglia reale al fine di avere una maggiore indipendenza economica e quindi autonomia finanziaria nelle loro attività pubbliche e di beneficienza. Un “divorzio” in piena regola, quello che già nel pomeriggio di oggi il Sun e la rete tv ITV avevano iniziato a far trapelare. Non un semplice gossip – come accaduto in passato – in quanto la decisione presa da Harry e Meghan ha trovato ben presto conferma da Buckingham Palace e successivamente dal profilo Instagram ufficiale degli stessi duchi di Sussex che ne hanno spiegato le motivazioni in un lungo stato social annunciando l’intenzione di dividere il proprio tempo tra il Regno Unito e il Nord America. “Dopo molti mesi di riflessione e discussioni interne quest’anno abbiamo scelto di effettuare una transizione iniziando a ritagliarci un nuovo ruolo progressivo all’interno di questa istituzione”: esordisce così il post scritto da Harry e Meghan Markle, il Duca e la Duchessa di Sussex con il quale annunciano più o meno a sorpresa la loro decisione.

HARRY E MEGHAN MARKLE RINUNCIANO A STATUS DI REALI: L’ANNUNCIO

I duchi di Sussex hanno così proseguito spiegando le loro intenzioni concrete: “Intendiamo fare un passo indietro come membri ‘senior’ della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina. È con il suo incoraggiamento, in particolare negli ultimi anni, che ci sentiamo pronti a fare questo passo”. Ma quale sarà il loro futuro prossimo? “Abbiamo in programma di bilanciare il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il nostro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei nostri mecenati”, si legge ancora nel comunicato. Un “equilibrio geografico”, come definito da Harry e Meghan, che permetterà di allevare il piccolo Archie “con un apprezzamento per la tradizione reale in cui è nato, fornendo allo stesso tempo alla nostra famiglia lo spazio per concentrarci sul prossimo capitolo, incluso il lancio del nostro nuovo ente di beneficenza”. Intanto i duchi si sono detti entusiasti della decisione presa, nell’attesa di condividere tutti i dettagli ma hanno anche spiegato che continueranno a collaborare con la Regina, il Principe di Galles, il Duca di Cambridge ed il resto della famiglia reale.





