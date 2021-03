Harry e Meghan Markle, intervista Oprah Winfrey/ Rivelazioni choc “è stata dura ma…”

La guerra tra i Duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle e la Royal Family potrebbe non essere più solo un semplice pettegolezzo di corte. Cresce sempre di più l’attesa in vista dell’intervista bomba che la coppia ha rilasciato nel talk di Oprah Winfrey, in onda nella prima serata di oggi ma trasmessa in Italia martedì 9 marzo alle ore 21.30 su TV8. Si tratta di una chiacchierata intima ma che, come annunciato dalla stessa Oprah, promette “rivelazioni scioccanti” su tutti i Reali. Dall’attuale rapporto con la famiglia reale al vero motivo per il quale Harry avrebbe deciso di trasferirsi in America con la consorte, tutto sarà snocciolato nel corso della lunga intervista tv.

La CBS ha già mandato in onda un estratto di appena 30 secondi che la dice lunga sul contenuto dell’intera intervista. Nel breve promo si vede Harry in abito grigio, camicia bianca ma senza cravatta, insieme alla moglie Meghan, in dolce attesa, con le mano fisse sulla pancia, mentre indossa un abito Armani da 4700 euro. Entrambi seuti nel giardino della villa di un amico – e non nel parco della loro casa a Montecito come anticipato inizialmente – di fronte all’intervistatrice ed amica che probabilmente farà fatica a restare del tutto neutrale.

HARRY E MEGHAN MARKLE, INTERVISTA TV DI OPRAH WINFREY

Nel corso dell’attesa intervista, il principe Harry insieme alla consorte Meghan Markle faranno delle rivelazioni destinate a far tremare la Royal Family. Come anticipa Il Tempo, il duca ha confidato di essere emigrato a Los Angeles con la sua famiglia perchè temeva che la “storia si ripetesse” riferendosi alla madre Lady Diana, morta prematuramente in un incidente stradale nel 1997 a Parigi. Un riferimento che avrebbe creato scompiglio a Buckingham Palace. Harry, nel corso dell’intervista ha anche spiegato che “lasciare la famiglia reale è stato incredibilmente difficile” ma al tempo stesso aggiunge: “Sono davvero sollevato e felice di essere seduto qui a parlare con te e con mia moglie al mio fianco perché non riesco a immaginare come deve essere stato per lei passare questo processo da sola tanti anni fa”, riferendosi ancora alla mamma Lady D. “Perché è stata incredibilmente dura per noi due, ma almeno ci siamo uniti”, ha proseguito Harry.

L’intervista avrà una durata di due ore ed è stata girata in due giorni. Dal teaser emerge l’assenza totale del rigore americano, con un montaggio di grande impatto tipico dello showbiz americano. La padrona di casa Oprah Winfrey ha già anticipato che Meghan non si tirerà indietro riguardo alla famiglia di Harry e che avrebbe definito i 20 mesi trascorsi da membro della famiglia reale “quasi insormontabili”. Tutte le domande lasciate a metà nel teaser troveranno risposta – forse – solo dopo l’intervista di questa sera.





