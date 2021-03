Harry e Meghan, smentito il matrimonio segreto/ “Solo uno scambio di voti”

Continua a far discutere l’intervista del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey dello scorso 8 marzo. Nel mirino, dopo le accuse di razzismo, sono finite ora le dichiarazioni dell’attrice americana in merito ad una presunta cerimonia segreta prima del matrimonio pubblico celebrato il 19 maggio del 2018 presso il castello di Windsor. A riguardo Meghan aveva parlato così con Oprah: “Quello era lo spettacolo per il mondo. Noi volevamo celebrare la nostra unione tra noi”.

Stando a quanto svelato, Meghan e Harry si sarebbero uniti attraverso una cerimonia più intima di cui nessuno era venuto a conoscenza prima dell’intervista: “Nessuno lo sa – aveva detto ancora la Markle – abbiamo chiamato l’arcivescovo (di Canterbury, Justin Welby ndr) e gli abbiamo detto che volevamo un momento per noi. Eravamo nel nostro cortile, solo noi tre. Abbiamo incorniciato i nostri voti e li abbiamo appesi nella nostra stanza”. Peccato però che le cose sembrerebbe essere andate diversamente, o per lo meno, questo è quanto sostiene il tabloid Sun, uno dei più letti oltre Manica.

MEGHAN E HARRY, NESSUN MATRIMONIO SEGRETO: I DOCUMENTI CHE LO SMENTISCONO

Sembra infatti che i futuri marito e moglie si siano realmente incontrati in privato con l’arcivescovo, ma trattasi solamente di un incontro informale per prepararsi appunto al matrimonio successivo. I due si sarebbero solo scambiati i voti nel giardino di Nottingham Cottange a Kensington Palace, ma non si sarebbero affatto sposati in segreto. Manca infatti un certificato che lo attesi e l’unico esistente è quello firmato il 19 maggio del 2018, il giorno del matrimonio, e visto da milioni di persone in tutto il mondo. Stephen Borton, ex impiegato del Registro Civile, ha inoltre aggiunto che Nottingham Cottage non è una località autorizzata per le nozze, e anche se fosse, serviva in ogni caso l’autorizzazione della regina Elisabetta. Infine, per chi ancora non fosse convinto, per essere certificati marito e moglie, servono almeno due testimoni, come da prassi in quasi tutto il mondo.

