Harry, il paragone tra Meghan e Lady D./ “Stessa empatia, stesso calore…”

Harry e Meghan si raccontano: usciti i primi tre episodi della docuserie

Sono usciti i primi 3 episodi dell’attesissima docuserie Netflix sulla vita di Harry e Meghan e, in attesa degli ultimi 3 episodi, sono già emersi i primi dettagli e retroscena sulla loro vita e sulla fuga da Buckingham Palace. La BBC ha ricostruito quanto rivelato in questo primo volume, pertanto troveremo in questo articolo alcuni spoiler. Già dal trailer è emerso il filo del conduttore del racconto degli ex Duchi di Sussex: un’aperta polemica contro coloro che non hanno mai realmente accettato l’ingresso di Meghan Markle nella Royal Family.

Come riporta la BBC, il Principe Harry si scaglia contro i tabloid britannici e intende “scoprire questo sfruttamento e corruzione“: i rapporti tra i media e la famiglia reale sono infatti strettissimi e avrebbero messo in cattiva luce la figura di Meghan. Vi sarebbe infatti un problema con il razzismo strutturale presente in Gran Bretagna, in particolare nella relazione tra famiglia reale e media. Sul presunto razzismo ai danni della Markle, d’altronde, si regge l’impianto accusatorio di Harry contro la Royal Family: un membro, infatti, avrebbe rivolto una domanda a sfondo razzista sul colore della pelle del piccolo Archie, figlio della coppia.

Harry: il paragone tra Meghan e Lady Diana e la presunta stoccata a William

Nel primo volume da tre episodi di Harry e Meghan, il Principe ha parlato a cuore aperto della moglie, paragonandola alla madre nonché indimenticata principessa del popolo britannico Lady Diana. Harry vede nella Markle i tratti distintivi della mamma, “la stessa empatia, lo stesso calore“. L’ex Duca di Sussex ricorda inoltre la difficoltà nel metabolizzare la morte di Lady D., vissuta “senza molto sostegno, aiuto o guida“. E parla della sua seconda famiglia in Africa come di un gruppo di amici “che mi ha letteralmente cresciuto“.

Inoltre Harry avrebbe lanciato una presunta stoccata al fratello William, svelando come gli uomini reali di Buckingham Palace tendano a sposare donne “che si adattano allo stampo“. I rapporti tra fratelli sono ormai irrimediabilmente incrinati e queste nuove dichiarazioni, presumibilmente indirizzate a William e al suo matrimonio con Kate, potrebbero far precipitare la situazione. Intanto, come analizza la BBC, la questione razzismo a corte è stata solo sfiorata: ci sarà spazio per approfondirla nell’ultimo volume da tre episodi? Verrà a galla tutta la verità attraverso i racconti della coppia?











