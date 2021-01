“HARRY STYLES E OLIVIA WILDE? ORA È GUARITO”/ Audio Radio Deejay: Linus si difende…

Nicola Savino difende Linus dagli attacchi ricevuti nelle ultime ore per la “battuta” su Harry Styles e la sua sessualità a Radio Deejay. «La battuta di stamattina su Harry Styles voleva essere proprio satira sul pensiero ottuso, medievale e pericoloso che equipara l’omosessualità a una malattia», ha scritto il conduttore tv e radiofonico su Twitter. Poi ha aggiunto: «Chiedo scusa a quanti, non conoscendoci, hanno completamente travisato il senso delle nostre parole». Sulla vicenda è intervenuto il diretto interessato con un post su Instagram. «A proposito del “è guarito”. Chi ha ascoltato questa mattina avrà sentito anche che ho aggiunto ridendo, molto chiaramente, “sto scherzando”. Ed era evidente a chiunque fosse in buona fede che era semmai la presa in giro di quei mostri che ancora possono pensare una cosa simile».

Linus si è difeso anche citando la storia del medico italiano che avrebbe voluto uccidere il figlio perché omossessuale, vicenda di cui ha parlato la scorsa settimana su Radio Deejay. «Quindi la mia, la nostra posizione la conoscete». E poi è passato al contrattacco: «A chi invece sta facendo polemiche pur non avendo sentito nulla (che è l’abitudine della rete) chiedo scusa lo stesso, così magari stasera dormirà soddisfatto. Fine». (agg. di Silvana Palazzo)

La battuta di stamattina su #HarryStyles voleva essere proprio satira sul pensiero ottuso,medievale e pericoloso che equipara l’omosessualità a una malattia.Chiedo scusa a quanti,non conoscendoci,hanno completamente travisato il senso delle nostre parole.#TreatPeopleWithKindness — Nicola Savino (@NicoSavi) January 14, 2021

“HARRY STYLES? GUARITO”, BUFERA SU RADIO DEEJAY

«Harry Styles? Ora è guarito». E sui social è bufera contro Radio Deejay. Il caso è scoppiato a causa di una battuta del tutto fuori luogo sull’ex One Direction; sta facendo discutere al punto tale che l’hashtag #radiodeejayisoverparty è in tendenza su Twitter. Tutto parte da una frase di Linus che commenta il gossip sulla presunta relazione tra Harry Stiles e Olivia Wilde. «Dicono che adesso sia guarito», afferma il conduttore radiofonico. Il riferimento è alle indiscrezioni sulla sessualità del cantante. In passato, infatti, ci sono stati diverse voci in merito. Quindi, per Linus il fatto che ora abbia – a quanto pare – un flirt con Olivia Wilde è la conferma della sua “guarigione”. Il direttore di Radio Deejay ha subito precisato su Harry Styles: «Stavo scherzando». Ma il suo scivolone era stato già mandato in onda. Le risate provenienti dai microfoni hanno fatto ulteriormente indignare gli utenti e sui social in queste ore si è creata un’ondata di disapprovazione che ha travolto subito Radio Deejay.

“HARRY STYLES? GUARITO” E TWITTER INSORGE…

Sono tantissimi i messaggi su Twitter contro Radio Deejay per il commento su Harry Styles e le voci sul flirt con Olivia Wilde. «Non sapevo bisognasse guarire dall’amore», ha scritto una utente. Ancor più duro un altro utente: «Quando radio deejay troverà un modo per far “ridere” senza mancare di rispetto e invalidare nessuno potrò morire in pace». L’indignazione è comprensibilmente molto forte: «Potevano benissimo risparmiarsi quest’uscita disgustosa». C’è chi scrive: «Direi che possiamo lanciare #radiodeejayisoverparty perché io da certe radio e certi messaggi non mi sento rappresentata. Dire che Harry Styles sia “guarito” solo perché ora forse ha un flirt con una ragazza è vergognoso». E c’è chi invita Linus & co ad una lezione dopo quanto accaduto: «Imparate il rispetto, siamo nel 2021». Per ora né da Radio Deejay né da Linus sono arrivate precisazioni, chiarimenti o scuse per quanto accaduto.





