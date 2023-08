Harry Styles e Taylor Russel stanno insieme?/ Paparazzati insieme alla prima di uno spettacolo

Styles e Taylor Russel, storia d’amore in corso? Le foto parlano chiaro

Harry Styles, un mese fa, era stato paparazzato in compagnia di Taylor Russel in occasione di una festa a Vienna. Dopo il flirt con Emily Ratajkowski, l’attore sembra aver ritrovato l’amore con l’interprete canadese. Infatti, la coppia è stata nuovamente avvistata insieme alla prima dello spettacolo teatrale di Russell, The Effect, al National Theatre.

I due si scambiano tenere conversazioni e occhiate, poi si fermano a parlare con James Corden e sua moglie molto amici di Styles. Dalle foto diffusa da Daily Mail, i due sembrano avere una confidenza che suggerisce una relazione più longeva di quel che si pensi. E’ probabile che gli attori si frequentino da molto più tempo ma che abbiano mantenuto il riserbo davanti alle telecamere. Di seguito gli scatti:

pic.twitter.com/y9dfiIwX0n — taylor russell and harry styles (@tayrryupdate) August 10, 2023

Harry Styles al Festival di Venezia, fan in delirio

Styles è sbarcato a Venezia, nel 2022, per la presentazione del film Don’t Worry Darling che lo vede protagonista. La pellicola è un “atto d’accusa contro la mascolinità tossica” come la definisce Sky Tg24. L’attore e leader dei One Direction, ha dichiarato

“Viviamo tutti nelle nostre bolle protettive, ma non possiamo negare le conseguenze di ciò che accade nel mondo. Ci sono modi in cui la gente può uscire da queste comfort zone ed è la cosa giusta da fare” Poi ha aggiunto: “Mi piacerebbe lavorare con Paolo Sorrentino. È la mia prima volta a Venezia, non sapevo cosa aspettarmi, ma è una accoglienza incredibile” riferendosi alla folla di fan che lo ha accolto con urla ed entusiasmo.

