Harry Wild, anticipazioni puntata 12 luglio 2022/ Harry subisce un’aggressione e…

Harry Wild – La signora del delitto, cosa succederà nella prima puntata?

Questa sera andranno in onda su Rete 4 i primi due episodi della serie “Harry wild – La signora del Delitto”. L’appuntamento con i primi due episodi è per stasera alle 21:20 circa su Rete 4. Nel primo episodio intitolato Il pensionamento, La neo pensionata professoressa di letteratura, Harry Wild, subisce un aggressione ed è costretta a passare la notte insieme al figlio Charlie. Charlie è un agente della polizia di Dublino a cui è stato affidato in caso di omicidio che alla professoressa Wild apre dei cassetti della memoria. L’omicida pare si ispiri alle storie di un autore poco conosciuto dell’era elisabettiana.

9-1-1 stagione 4/ Anticipazioni puntata 11 luglio: brutte notizie per Hen

Nel secondo episodio in onda questa sera e intitolato Il video snuff, le anticipazioni rivelano che Harry ormai sta diventando famosa grazie alle sue doti investigative, infatti viene contattata da una donna per chiederle di indagare sulla morte del marito. Le circostanze della sua morte sono abbastanza misteriose, il marito è morto ormai da un anno e la polizia ha archiviato la sua morte come suicidio. Harry non sa se accettare, perché facendolo potrebbe mettere a repentaglio la carriera del figlio Charlie che è già in pericolo per le sue incursioni. Gli otto episodi di Harry Wild – La signora del delitto vanno in onda per quattro martedì, a partire da questa sera, 12 luglio, su Rete 4 alle 21.25; la serie è visibile anche in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

9-1-1: Lone Star 2/ Anticipazioni puntata 11 luglio: tre chiamate per la 126

Harry Wild – La signora del delitto, trama della serie e cast

La protagonista della serie “Harry wild – La signora del delitto” è l’attrice Jane Seymour, nota al grande pubblico in particolare per aver interpretato La signora del West. La serie è stata girata a metà 2021 a Dublino in Irlanda. Nella serie si seguono le vicende della protagonista Harriet Wild, conosciuta da tutti come Harry. Harry è una professoressa di inglese in pensione ed è alla ricerca di nuove ispirazioni per affrontare al meglio il nuovo cambiamento.

Dopo essere stata aggredita, Harry è costretta ad andare a vivere dal figlio Charlie. Con il tempo, la donna inizia ad interessarsi ai casi sui cui il figlio indaga come detective. La donna scopre l’identità del suo aggressore. Tuttavia, la donna decide di non denunciare il ragazzo a patto che accetti di diventare il suo assistente. Nel cast di Harry Wild-La signora del delitto c’è poi Kevin Ryan, che interpreta Charlie Wild, il figlio della protagonista. Rohan Nedd, invece, dà il volto a Fergus Reid, l’aggressore e successivamente assistente della protagonista.

Chicago PD, anticipazioni puntata 18 luglio 2022/ Kim Burgess lotta per la vita...

© RIPRODUZIONE RISERVATA