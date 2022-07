Harry Wild/ Anticipazioni puntata 26 luglio: Harry, Fergus e Lola intrappolati…

Harry Wild, anticipazioni puntata 26 luglio: cena con delitto per Harry…

Le anticipazioni della puntata di Harry Wild, in onda stasera 26 luglio, ci dicono che la protagonista interpreta da Jane Seymour, l’iconica protagonista della serie La Signora del West, si ritroverà a una cena tra ex colleghi che avrà dei risvolti davvero inaspettati per gli ospiti. Stasera la rete manderà in onda due nuovi episodi inediti. Si comincia con l’episodio 1×05 dal titolo Un giorni in prigione.

Secondo le anticipazioni, Harry partecipa malvolentieri a una cena in casa di una sua ex collega. Qualcosa va storto quando un insetto colpisce tutti gli ospiti tranne Harry; a quanto pare l’insetto, portatore di una malattia, potrebbe aver causato la morte di un cadavere che poi verrà ritrovato nel pozzo della casa. Vicky Boyle indaga sul caso a cui Harry parteciperà per scoprire la verità.

Harry Wild, anticipazioni 26 luglio: Harry, Fergus e Lola intrappolati in un pub

La serata del 26 luglio con Harry Wild prosegue con l’episodio 1×06 dal titolo La tempesta. Come si evince dal titolo, ci sarà un violento temporale che costringerà i nostri protagonisti a restare bloccati in un pub, che diventerà anche una sorprendente scena del crimine. Secondo le anticipazioni, Harry e Lola vogliono organizzare una festa per Fergus (l’insolito collaboratore di Harry, con cui ha lavorato nella precedente puntata), che ha concluso gli esami, e la loro intenzione è quella di farla all’interno del pub della protagonista.

I preparativi fanno ben sperare, e Harry si sente particolarmente soddisfatta. Tuttavia, la serata non proseguirà come previsto perché si scatena una tempesta che blocca Harry, Lola e Fergus e alcuni clienti all’interno del locale. Le sorprese non finiscono qui, poiché nella speranza che il tempo si calmi, Harry e Glenn fanno un giro della zona, e nel parcheggio scoprono qualcosa di inquietante che li lascia turbati…











