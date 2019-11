Hasnaa Machaar/ L’estetica è il suo asso nella manica (Bake Off Italia)

Hasnaa Machaar è una concorrente molto appassionata e precisa di Bake Off Italia 2019, che si è fatta notare grazie alla sua personalità dietro ai fornelli e anche per l’estro. Il suo pregio principale è la sua creatività nel creare torte esteticamente di qualità. Il principale difetto è che a tratti non è molto precisa. Sicuramente è una concorrente forte, supererà senz’altro l’11° puntata, non è detto però che sia tra i finalisti dell’edizione di quest’anno. Hasnaa è stata nominata da un concorrente come potenziale vincitrice. Lei ha chiarito bene di essere determinata a vincere e ha detto che anche se a vincere non sarà lei vorrebbe che vincesse una donna.

Hasnaa Machaar, Bake Off Italia 2019: così nell’ultima puntata

Andiamo a vedere come è andata per Hasnaa Machaar l’ultima puntata di Bake Off Italia 2019. Come dolce a base di pasta frolla per la prima prova Hasnaa sceglie di cucinare una frolla alle mandorle farcita con crema pasticceria e coulis di mango e con la copertura di kiwi, dragon fruit, more e mele. Arriva il momento della valutazione di Hasnaa. Knam le fa notare che la frolla è troppo sottile e con tutti gli ingredienti sembra quasi che non abbia sapore. Non si capisce cosa si mangia. I gusti non sono netti. Clelia è d’accordo sull’accordo cattivo dei sapori. Damiano dice che il problema è la frolla messa a caldo ma in generale la torta non è male. Grazie ai voti positivi di Clelia e Damiano è promossa. Hasnaa inizia la seconda prova con preoccupazione. La torta di Hasnaa secondo Damiano era impostata bene ma si è lasciata andare. Non è stata montata, la struttura non ha retto. Knam dice che tutte le temperature sono sbagliate. Alla fine i giudici decidono di darle la terza posizione in classifica.

La terza prova in cui Hasnaa e gli altri concorrenti di Bake Off 2019 si devono cimentare è la preparazione della cassetta di frutta, una torta scelta da Clelia. Essendo solo la terza classificata per lei la prova sarà più difficile e dovrà farla di ben 3 kg. I giudici criticano subito le scelte di Hasnaa dicendo che rischia di preparare la sfoglia troppo pesante. La torta di Hasnaa alla fine arriva solamente a 2 kg e mezzo. La presentazione è brutta ma il sapore buonissimo. Con i colleghi Hasnaa ha un buon rapporto, salvo un battibecco in puntata con Antonio. Clicca qui per il video di presentazione della concorrente



