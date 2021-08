Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni episodi oggi, 30 agosto: Adam nel mirino?

Hawaii Five-0 10, anticipazioni episodi oggi, 30 agosto

Ad un passo dal finale di Hawaii Five-0 10 la serie accelera e la Rai segue il passo mandando in onda ben due episodi oggi, 30 agosto, e addirittura tre domani per chiudere in bellezza. Cinque episodi in due giorni, quelli finali della stagione, e altrettanti casi da risolvere, o quasi, e complicazioni personali da seguire e capire, come andrà a finire per i nostri protagonisti? Le risposte arriveranno solo tra questa sera e domani quando gli episodi snoccioleranno le questioni ancora irrisolte.

In particolare, il primo episodio in onda oggi, dal titolo Il pastore e i pirati, sentiremo ancora parlare della scorsa settimana specie quando Adam, scoperto che Endo e Haru sono stati uccisi da Kenji, adesso dovrà lottare per la sopravvivenza. Quest’ultimo ha messo proprio Adam nel mirino e adesso ha inviato alcuni sicari per eliminarlo ma è lui ad agire per primo mettendo insieme un’operazione per sgominare la sua organizzazione e portarlo via in manette.

Hawaii Five-0 10, Adam nel mirino?

Il nuovo episodio di Hawaii Five-0 10 mette in campo scontri e nuovi casi e adesso anche la fedeltà di Adam è sotto gli occhi di tutti ma questo non significa che tutto filerà liscio visto che Steve si dice contrariato dal suo operato e finisce per sgridarlo. Intanto, il team viene chiamato per occuparsi di un assalto di alcuni pirati ai danni di una nave cargo.

Quinn aiuta Noelani che ha dei sospetti sulla morte dello zio, i suoi timori saranno davvero fondati oppure no? A quel punto prenderà il via il secondo episodio della serata di Hawaii Five-0 10 dal titolo Un passato scomodo in cui sarà l’omicidio di un allevatore, Daniel Kekaula, ad attirare l’attenzione del team. Dietro al crimine ci sarebbe una leggenda che narra di un tesoro in monete d’oro della Guerra Civile sepolto in quei posti, ma è davvero questo il movente dell’omicidio?

