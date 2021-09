Hawaii Five-0 10/ Anticipazioni ultimi episodi 6 settembre: che fine ha fatto Danny?

Hawaii Five-0 10, anticipazioni ultimi episodi 6 settembre

Sarà la volta buona questa di oggi? Rai2 ci riprova e piazza nel prime time di questo lunedì 6 settembre ben tre episodi di Hawaii Five-0 10 ovvero quelli finale che erano previsti per la scorsa settimana. Il doppio appuntamento fissato per la fine di agosto è quindi fallito e questa sera i fan ci riprovano dopo una settimana di polemiche dovute alla programmazione e agli spostamenti selvaggi pensati dai vertici della rete. La serata si aprirà con l’episodio dal titolo Ricordi in cui Junior e Tani ora stanno insieme ma quando lei lo invita a rimanere pensando di essere pronta scopre che non lo è.

Presto si accorgerà cosa significa fare colazione a casa con la tavola imbandita ma anche quello che vuol dire svegliarsi accanto a qualcuno. Le cose si complicano quando McGarrett la chiama e le chiede di fare un favore personale al loro vecchio amico Hirsch che ha per le mani una tabacchiera antica che risulta sottratta nel 1978 a Tabitha May che ne ha denunciato il furto e non solo. Il caso è legato ad un vecchio omicidio?

Hawaii Five-0: Danny sparito nel nulla, perché?

Hawaii Five-0 10 proverà a risolvere questo cold case e non solo. La serata si concluderà con l’ultimo episodio della stagione e della serie dal titolo Aloha in cui Steve McGarrett e Danny Williams si ritroveranno ad affrontare un ultimo caso e anche il loro passato.

In particolare, il primo proverà a decifrare il codice di Doris e insieme a Lincoln si reca all’appuntamento con qualcuno almeno fino a quando una telefonata di Danny lo destabilizza: qualcuno lo sta seguendo, ma chi? Quando Steve e Cole raggiungono il collega, di Danny non ci sono più tracce, è finito nelle mani di Daiyu Mei che in cambio della sua vita vuole proprio il codice che, a quanto pare, nasconde le coordinate della vecchia tomba di Doris (e dei soldi che nasconde). Cosa succederà a quel punto?

