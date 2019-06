HAZARD AL REAL MADRID/”Sogno realizzato, ma Modric non mi lascia la maglia numero 10″

Eden Hazard al Real Madrid: è tutto vero. Il fuoriclasse belga acquistato dalle merengues per la modifica cifra (record per il club) di 100 milioni di euro più 30 in variabili è stato salutato al Bernabeu da 50mila tifosi desiderosi di salutare il primo vero “galactico” dopo molto tempo. Lui ci ha messo un istante ad accattivarsi le simpatie del popolo madridista con un “Hola a todos” che ha strappato sorrisi e approvazione. Poi l’ex Chelsea ha proseguito in francese: “Questo era il mio sogno di quando ero bambino e ora finalmente sono qui. Non vedo l’ora d’iniziare e di provare a vincere tanti titoli”. Hazard non si mette limiti e ha ragione di farlo visto il suo sconfinato talento:”Proverò a essere il migliore giocatore al mondo, ma prima dovevo venire nel miglior club al mondo. Dunque quello sarà il prossimo obiettivo”.

HAZARD AL REAL MADRID

Hazard al Bernabeu non era solo ma accompagnato dal “presidentissimo” Florentino Perez, cui i tifosi merengues, non contenti, hanno cantato in coro “Vogliamo Mbappé”. Il numero uno del Real Madrid, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha presentato così il suo nuovo gioiello:”Era da un sacco di tempo che volevo dire queste parole: Eden Hazard è del Madrid. La nostra storia è stata forgiata da giocatori di talento e Eden è uno di questi, un giocatore diverso dagli altri”. E proprio Hazard ha riconosciuto a Florentino un ruolo importante nella trattativa, come sottolineato da Sky Sport:”Ci siamo visti una volta a Londra per una premiazione, abbiamo parlato tranquillamente e lui mi disse che era il momento che andassi al Real Madrid. Ero molto contento che a dirmelo era il presidente del Real Madrid, e adesso sono qui”. Ora resta solo un nodo da risolvere, ma non sarà facile:”Ho avuto la fortuna di parlare con Modric attraverso Kovacic, scherzando gli ho chiesto di lasciarmi il 10 e mi ha detto di no, quindi devo prendere un altro numero. Ma il numero non è importante, la cosa più importante è giocare con questa maglia”.

