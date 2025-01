Hearts of winter, film Hallmark su Canale 5

Lunedì 6 gennaio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:50, il film sentimentale del 2020 dal titolo Hearts of winter. La pellicola è una co-produzione di Canada e Stati Uniti per il canale romance Hallmark ed è diretta dal regista Allan Harmon, che ha girato anche Una corsa per due (2013) e Wolf Canyon (2009).

Le musiche del film Hearts of winter hanno, invece, la firma del compositore canadese Graeme Coleman, che ha lavorato alla colonna sonora di diverse serie tv di successo, tra cui Cold Squad – Squadra casi archiviati (1999-2001) e Jeremiah (2002).

La protagonista di Hearts of winter è interpretata dall’attrice e modella Jill Wagner, attualmente impegnata nella serie tv Operazione speciale: Lioness.

Al suo fianco l’attore Victor Webster, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Cupido nella serie tv Streghe. Nel cast di Hearts of winter anche Lauren McNamara, Rukiya Bernard, Michael Karl Richards, Brendon Zub, Emma Pedersen e Pauline Egan.

La trama del film Hearts of winter: un makeover della casa e del cuore

Hearts of winter racconta la storia della bella e dolce Bethany (Jill Wagner), una ragazza che lavora come arredatrice di interni in un piccolo paese del Colorado, ma che sogna di sfondare a livello nazionale.

La ragazza conduce anche un programma televisivo, New Year New Life Home Makeover Contest, che ogni puntata dà nuova vita alle case di alcuni pochi e fortunati candidati.

In particolare, quest’ultima ristrutturazione sarà raccontata nelle pagine di un noto giornale di design, Beautiful Homes Magazin. Ad essere scelta è la dimora di un uomo recentemente rimasto vedovo, Grant Oliver (Victor Webster).

In realtà quest’ultimo non sa nulla del concorso, è stata infatti sua figlia Zoe (Lauren McNamara) a proporre la loro casa al programma. Quest’ultima, infatti, vorrebbe che finalmente suo padre superasse la morte della madre, e ricominciasse a prendersi cura di se stesso e del luogo in cui vivono.

All’improvviso, quindi, la spumeggiante Bethany entra nelle loro vite, donando nuovo colore alla casa, ma sopratutto al cuore di Grant.