Heater Parisi al matrimonio di Guendalina, figlia del marito Umberto Maria Anzolin/ Video: “Bella giornata!”

Heather Parisi, la gioia per il matrimonio di Guendalina, la figlia di suo marito

Heather Parisi ha voluto condividere con i suoi follower la grande gioia per il matrimonio della figlia di suo marito, Guendalina. Pioggia di mi piace per la bellissima sposa, con la quale la celebre showgirl sembra avere un ottimo rapporto. Non è mai facile riuscire a unire due famiglie ma le due hanno avuto modo di conoscersi molto bene in circa 15 anni. Lei rende felice suo padre, Umberto Maria Anzolin, e le ha donato due fratelli nel 2010, i gemelli Elizabeth e Dylan.

“Che bellissima giornata” scrive Heather Parisi per commentare l’evento speciale vissuto dalla sua famiglia e le foto e i video che la mostrano in abito bianco, splendida e raggiante accanto al padre, esprimono l’emozione di una partecipazione davvero sentita, ancor più descritta da quel “Guendalina we love you” lasciato a corredo del post e dal cuore rosso simbolo di affetto per la neosposa. Padre e figlia sono ripresi in un bellissimo giardino fiorito e poi, ancora, all’uscita di casa l’una sotto braccio dell’altro e durante i preparativi per il matrimonio che ha visto lei, Guendalina, la protagonista raffigurata in un intenso primo piano.

Heather Parisi e le tensioni con Jacqueline

Per quanto incredibile, la serenità mostrata in questo post d’auguri per la figlioccia Guendalina, sembrerebbe difficile da trovare con Jacqueline, la seconda figlia di Heather Parisi nata nel 2000 e frutto della relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo. Forti tensioni tra le due, giunte sui giornali dopo la dura risposta della giovane alle parole della madre. Quest’ultima, intervistata nel programma Belve, aveva parlato di una famiglia allargata molto serena. La sua secondogenita, però, ha avuto qualcosa da ridire in merito, eccome. Nota al pubblico soprattutto come la fidanzata del cantante Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo ha rivelato sui social di non vedere sua madre da dieci anni.

Parlando di loro due nello specifico, Heather Parisi a Francesca Fagnani aveva detto: “Loro ormai sono donne, ma certo che hanno un rapporto con me. Abbiamo sei figli e andiamo d’accordo con tutti. Chi vive a Roma, chi a Vicenza, chi sta a Los Angeles, l’altro sta ad Oxford e Cambridge. Con la lontananza è molto difficile, ma ci vediamo. Il rapporto è unito, al di là di quel fastidioso gossip. Chi parla crede di saperne più di me”. Durissima la risposta di Jacqueline, che si è dissociata del tutto dalle sue parole, sottolineando come sua madre non abbia informazioni sulla sua vita, se non via social come una qualunque follower.

