Heather Parisi, anniversario col marito Umberto Anzolin/ “Un matrimonio per la vita”

Heather Parisi è più innamorata che mai del marito Umberto Maria Anzolin. Per questo motivo ha deciso di pubblicare una lunga dedica social all’uomo che ha realizzato il suo sogno di bambina: un matrimonio che durasse per sempre. Quale occasione migliore che ricordaglielo nel giorno del loro anniversario che la showgirl ha voluto celebrare e ricordare con un messaggio davvero emozionante. “Buon compleanno” e…”Buon Anniversario” Vita Mia…” – scrive la Parisi che prosegue dicendo – “la nostra primissima vacanza fu esattamente 15 anni fa, in coincidenza con il tuo compleanno !!!Ho sempre pensato che quel giorno, anche se non ancora sulla carta, siamo diventati marito e moglie e che quello che abbiamo celebrato qualche anno dopo nello stesso giorno, fosse solo il ribadire una promessa di eterno amore già fatta”. Non solo, la ballerina ha anche sottolineato quanto il carattere e il modo di affrontare la vita del marito sia per lei fonte di grande ispirazione: “il tuo modo di affrontare, intendere e vivere la vita è per me motivo di ispirazione”. Una lunga confessione quella di Heather che ha letteralmente aperto il suo cuore mostrando anche un suo lato fragile: “per carattere mi preoccupo con facilità e tendo al pessimismo. Ma al tuo fianco ho imparato a considerare l’impossibile solo poco più difficile del possibile”.

Heather Parisi: “Umberto Maria Anzolin mi ha insegnato il rispetto delle opinioni altrui

Ma non finisce qui, visto che Heather Parisi nel lungo messaggio – dedica social indirizzato al marito Umberto Maria Anzolin ha anche scritto: “mi hai insegnato la tolleranza e il rispetto delle opinioni altrui che per una donna che è cresciuta e si è fatta da sola, non è facile da imparare. Tu, e solamente tu, hai la capacità unica di accarezzare il mio cuore e calmare il turbinio di pensieri che agita in continuazione la mia mente. Hai fatto del mio essere positiva e gioiosa, la ragione della tua esistenza, e te ne sarò eternamente grata, perché la mia vita, prima di te, era difficile da sopportare ed ero imbarazzata da quanto il mio cuore fosse diventato triste e apatico”. Sul finale poi la showgirl conclude scrivendo: “dal primo giorno della nostra vita assieme, mi alzo al mattino e mi addormento alla sera con il sorriso nel cuore e con la gioia di vivere ogni istante che verrà, qualunque esso sia. Si è avverato il mio sogno di bambina: un “VERO MATRIMONIO” per tutta la vita e … un giorno in più. 4ever&aday”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heather Parisi 😷 (@heather__parisi) in data: 22 Ago 2020 alle ore 11:21 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA